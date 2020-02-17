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社會 社會焦點 保障人權

撞擊瞬間曝光！聯結車猛撞消防車　「後艙沒安全帶」小隊長甩飛1死4傷

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記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊一輛水箱車13日晚間出勤時，於鳳頂路、過埤路口與聯結車發生擦撞，水箱車當場翻覆，造成車內小隊長馮永昌當場遭拋飛、重壓身亡，另還有4名消防員受傷，現仍在救治中。如今行車紀錄器畫面曝光，當時水箱車鳴笛通過路口，但聯結車卻高速駛過、猛力碰撞，水箱車車身瞬間旋轉、翻覆，釀成慘劇。

▲▼消防車翻覆 。（圖／翻攝爆料公社）

▲消防車遭撞翻覆，釀成1死4傷。（圖／翻攝爆料公社）

行車紀錄器畫面拍下，當時消防水箱車鳴笛通過，車身已經駛到路口中央，但一輛搶快的聯結車卻闖黃燈高速駛過，只聽聞兩聲喇叭聲響後，聯結車旋即與水箱車猛力碰撞，強大的撞擊力道讓水箱車旋轉翻覆，地面揚起煙塵，馮永昌與另名消防隊員從車廂中被甩出，震撼的一幕嚇得目擊駕駛不斷大叫。

這起嚴重車禍造成小隊長馮永昌遭甩飛、重壓，當場沒有生命徵象，另還有4名消防員重傷，包括隊員賴統生顱骨骨折、腦幹受傷，昏迷指數6：分隊長曾柏雄右腳骨折、臉部受傷；隊員郭峻嘉心包膜有氣泡；駕駛芶玉錦則是多處挫傷。

消防第三大隊大隊長王國泰看過影片後，確認撞擊當下馮永昌、郭峻嘉被拋飛車外，其中馮送醫後傷重不治，郭則重傷陷入昏迷，經全力搶救後恢復狀況良好，目前已從加護病房轉往一般病房。

據了解，發生意外的水箱車有分前艙與後艙，前艙是一般的駕駛座與副駕駛座，後艙（人員座艙）則有一排可供3人乘坐的長墊，但後艙座位並沒有設置安全帶，在車禍中不幸身亡的小隊長馮永昌，當時就是坐在後艙靠窗的座位，因沒有安全帶保護，當下在強大的撞擊力道下被甩飛殞命。

消防局副局長王宗展表示，這部發生意外的水箱車為101年購入，同車型的大約還有7輛，但都有監理單位檢驗合格，且法令並未規定屬於貨艙空間的人員座艙，沒規範要有安全帶。但現在發生意外後，消防局將全面體檢清查各分隊的車輛，若人員座艙沒有安全帶的，請廠商儘速加裝，最快下禮拜就開始安裝，來保護救災人員安全。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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▼行車紀錄器畫面拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝臉書「 我們消防家族」）

▲▼高雄聯結車撞消防車畫面曝光。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄聯結車撞消防車畫面曝光。（圖／記者洪正達翻攝）

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