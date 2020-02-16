擦撞停路邊車「車身晃保桿凹」　闖禍男竟瞎扯：沒感覺

記者李忠憲／台中報導

林姓男子大年初二開車在南區福田一街上，擦撞停路邊小客車，除將對方後保險桿撞凹，自己的也破損，他卻直接將車開走，被警方通知到案時竟辯稱「沒撞到任何物品！」警方表示，林男肇事逃逸行為明確，將依法開罰並吊扣駕駛執照。

▲直行車撞凹路邊車保險桿，竟邊稱沒有撞到任何物品。（圖／民眾提供）

第三警分局交通分隊1月26日下午4點左右獲報，34歲林姓女子停在南區福田一街住家附近路邊的小客車，左後保險桿遭撞出一個凹洞，肇事者卻不知去向。警方立刻到場了解，果然發現該輛小客車左後方保險桿側邊出現明顯凹陷。林女氣炸稱，車停好好的，大年初二就被撞！

警方經調閱監視器畫面，發現一輛法國標緻206小客車開車經過時，直接擦撞上林女的愛車，整輛車明顯搖晃。但206卻沒有停下的意思，直接繞過去就開離現場。經聯繫該車車主，通知開車的54歲林姓男子到案說明。

▲▼停路邊小客車保險桿遭撞凹，肇事小客車前保桿則破裂。（圖／民眾提供）

林男到案時卻否認有撞到車，他堅稱，當時開在福田一街上直行，沒感覺有撞到任何物品，更何況是車子。

警方勘驗林男的車，發現他的右前保險桿因撞擊而破裂，卻仍堅稱不知情，明顯卸責之詞。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，林男開車擦撞停放路邊小客車，事故後沒有依規定處置，已屬《道路交通管理處罰條例》規定的肇事逃逸，依法可開罰1千元以上3千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1至3個月，將依規定舉發。

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