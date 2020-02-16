徐國勇探視高雄受傷消防員「醫療費無須擔心」　家屬：不能因設備犧牲！　

▲徐國勇16日南下探視水箱車翻覆4名受傷的消防隊員。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊13日深夜執勤與聯結車發生嚴重擦撞，水箱車當場翻覆，而車內小隊長馮永昌送醫搶救後仍宣告不治，其餘4人受輕重傷。內政部長徐國勇16日南下探望受傷4人，其中傷勢較重的隊員賴統生妻子也當面向徐國勇表達「不能因為設備而犧牲」，希望政府能改善消防員的設備，給予安全工作環境。

徐國勇16日分別前往小港醫院、國軍高雄總醫院與高雄長庚醫院探視4名受傷的消防隊員，而抵達長庚醫院後，與長庚副院長龔嘉德一同進入加護病房探望賴統生，並聆聽賴妻訴苦及可改善的意見，神情十分凝重。

徐國勇提到，消防車安全帶問題未來會由消防署來負責，要求各縣市消防局要買原廠車輛，並確認設備與目前法規相符，都要設有安全帶，若過去採購的消防車不符規定，也會要求加裝安全帶及改善設備，經歷這次事件後，會再做相關檢討。

徐國勇說，針對小隊長馮永昌因公殉職，絕對會極力爭取最大的撫卹，而政府也會協助家屬們處理後事、負擔醫療費用，請他們無須擔心，政府會給予最大的幫忙。



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