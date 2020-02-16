　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

徐國勇探視高雄受傷消防員「醫療費無須擔心」　家屬：不能因設備犧牲！　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲徐國勇16日南下探視水箱車翻覆4名受傷的消防隊員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲徐國勇16日南下探視水箱車翻覆4名受傷的消防隊員。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊13日深夜執勤與聯結車發生嚴重擦撞，水箱車當場翻覆，而車內小隊長馮永昌送醫搶救後仍宣告不治，其餘4人受輕重傷。內政部長徐國勇16日南下探望受傷4人，其中傷勢較重的隊員賴統生妻子也當面向徐國勇表達「不能因為設備而犧牲」，希望政府能改善消防員的設備，給予安全工作環境。

徐國勇16日分別前往小港醫院、國軍高雄總醫院與高雄長庚醫院探視4名受傷的消防隊員，而抵達長庚醫院後，與長庚副院長龔嘉德一同進入加護病房探望賴統生，並聆聽賴妻訴苦及可改善的意見，神情十分凝重。

▲徐國勇16日南下探視水箱車翻覆4名受傷的消防隊員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

徐國勇提到，消防車安全帶問題未來會由消防署來負責，要求各縣市消防局要買原廠車輛，並確認設備與目前法規相符，都要設有安全帶，若過去採購的消防車不符規定，也會要求加裝安全帶及改善設備，經歷這次事件後，會再做相關檢討。

徐國勇說，針對小隊長馮永昌因公殉職，絕對會極力爭取最大的撫卹，而政府也會協助家屬們處理後事、負擔醫療費用，請他們無須擔心，政府會給予最大的幫忙。


►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

消防水箱車後座無安全帶！車禍時隊員拋飛　高雄消防局將全面安檢

奪命座位圖曝光！消防水箱車被撞翻覆　小隊長「靠窗」拋車外亡

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭聯結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

驚悚影片曝！水箱車與聯結車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

ET快訊
好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」網批：關瘋搶啥事
日本東京再傳「5例新冠肺炎確診」　累積確診413例
明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢
馬來西亞全面拒絕中國來的郵輪！「威士特丹號百名乘客」禁入境
湖北宣布全省「最嚴封閉管理」！嚴管居民外出「物資集中配送」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她把商辦大樓公用酒精整罐拿走！進電梯還照鏡子　網酸：心比較髒

快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

開心出遊誤搭喪葬專車 　「你哪位？」高雄阿北殯儀館走一遭糗翻

她上海返台搭高鐵遭檢舉罰15萬　中央籲撤罰單！高市府：依陳述意見審酌

小姐弟雙亡...單親媽1月底拿處方箋領200多顆藥　社會局2/13曾派人探視

北市萬華2天2起鬥毆槍擊案！　1酒客大腿遭射穿...警局就在附近

小姐弟「遭餵藥陳屍摩鐵」遺體相驗中...家屬雙手合十痛哭！單親媽躺醫院昏睡

「再亂講話要給妳死」抓母頭髮撞牆數十次致死　逆子被判8年

桃園網拍工廠大火　鐵皮搭建廠房全毀！還好假日沒人上班

居家隔離趴趴走「通緝犯規格尋人」！徐國勇：強制檢疫所設備沒你家舒服

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

她把商辦大樓公用酒精整罐拿走！進電梯還照鏡子　網酸：心比較髒

快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

開心出遊誤搭喪葬專車 　「你哪位？」高雄阿北殯儀館走一遭糗翻

她上海返台搭高鐵遭檢舉罰15萬　中央籲撤罰單！高市府：依陳述意見審酌

小姐弟雙亡...單親媽1月底拿處方箋領200多顆藥　社會局2/13曾派人探視

北市萬華2天2起鬥毆槍擊案！　1酒客大腿遭射穿...警局就在附近

小姐弟「遭餵藥陳屍摩鐵」遺體相驗中...家屬雙手合十痛哭！單親媽躺醫院昏睡

「再亂講話要給妳死」抓母頭髮撞牆數十次致死　逆子被判8年

桃園網拍工廠大火　鐵皮搭建廠房全毀！還好假日沒人上班

居家隔離趴趴走「通緝犯規格尋人」！徐國勇：強制檢疫所設備沒你家舒服

中壢吃貨都在打卡的10間美食　炸雞車輪餅、酸辣海鮮媽媽麵超過癮

空氣清淨機過濾病毒　陸疾控專家釋疑

夜市外帶蚵仔麵...回家打開一看「抽剩菸頭湯裡浮沉」　網傻眼：上面還裹粉...

開學日北市28萬學生上線　柯文哲：將討論班級上課是否戴口罩

安撫領土爭議！　Google maps依用戶IP位址「劃分國界」

胡瓜躺地手掌撐起1女「閉眼臉漲紅」　阿翔嚇傻：在開玩笑吧

畢書盡婚前「趕人分手」爆內幕！　8年舊愛遭酸民攻擊：當事者最清楚

家人手機響...雪橇犬「歪頭2次」眼睜大　下秒變泰山：接電話哦～

她把商辦大樓公用酒精整罐拿走！進電梯還照鏡子　網酸：心比較髒

HBL／永仁贏球牽動局勢　攜手南山、北一女、淡商進4強

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

老婆就睡旁邊　人夫硬上女網友遭判3年半

即／南投日籍遊客跳傘「人傘分離」墜落樹林

小隊長招魂家人擲嘸筊　長官喊「任務結束」

檢警搗破292塊海洛因磚　中南部大毒梟栽了

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

借錢儲值遊戲點數　他被「硬闖後門」還債

新冠肺炎居家檢疫趴趴走！　台中首例開罰

「很好摸」正宮崩潰抓外遇　夫：我在摸水果

最後身影曝！小姊弟遭餵藥陳屍摩鐵　單親媽涉殺人罪

跟朋友過生日　卻被載到摩鐵硬來

更多熱門

相關新聞

幼貓受困深井！動保員與消防員齊救援

幼貓受困深井！動保員與消防員齊救援

謝謝有你們！動保員鄭文華在過年後開工上班第1天就接到艱鉅任務，因為他必須到深不見底的古井裡，救援一隻受困多天的幼貓。由於現場難以施展救援工作，新北市政府動保處轉而向消防隊打火兄弟尋求支援長梯，終於進到古井底，順利完成救援任務。

181cm男硬上甜美妹！辯護人：他以為嘴上不要身體想要

181cm男硬上甜美妹！辯護人：他以為嘴上不要身體想要

小隊長招魂家人擲嘸筊　長官喊「任務結束」

小隊長招魂家人擲嘸筊　長官喊「任務結束」

擔心疫情影響外銷　韓國瑜視察：鬆了口氣

擔心疫情影響外銷　韓國瑜視察：鬆了口氣

網傳義享天地4月開幕　義联跳出給答案

網傳義享天地4月開幕　義联跳出給答案

關鍵字：

聯結車水箱車高雄消防員高雄市消防局鳳翔分隊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

畢書盡爆認愛3個月分手！

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

雷／《愛的迫降》心電圖逼聲網崩潰

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

獨／恬娃亂入男星告別式！遺孀怒了

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面