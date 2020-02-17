「夜市擄人、持槍傷人」春節2天2刑案　韓國瑜秀數據：治安持續進步中

▲韓國瑜認為外界對於高雄的治安事件太過關注甚至扭曲。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄在今年春節期間發生2件刑案，分別是28日晚間在瑞豐夜市發生男子與人發生糾紛遭毆打後被擄走，相隔不到幾小時，果貿社區發生民眾酒後爭執被槍托敲頭，2案都在不到1天的時間破案，韓國瑜17日早上前往左營分局慰問時表示，高雄的治安持續在轉好中，如果有民眾對治安觀感不佳，那是被特別關注、報導、扭曲，也讓警方及警眷相當不公平。

韓國瑜致詞時說，外界目前對高雄市的治安有許多評論，但真實的數據以科學的角度向民眾說明，高雄的治安並無崩壞，根據警察局的數據來看，全般刑案發生27,655件，較2018年28,316件下降了2.3%，暴力犯罪、殺人、搶奪、強盜發生90件，較2018年106件下降17.8%，2020年到2月份止，全般刑案發生2,729件，較去年同期3,163件又再一步下降了13.7%。

▲韓國瑜慰問左營分局，頒發破案茶給有功人員。（圖／記者洪正達攝，下同）

韓國瑜強調，縱然刑案與暴力犯罪案件都在同步下降中，但高雄近期因為媒體的關注，以及海內外朋友的厚愛，很多案件都有「月暈」的效果，同一案件在高雄發生，相較於其他縣市被關注的程度更高，目前數據都顯示高雄市的治安都在進步之中，在外界用放大鏡的來看高雄，對警方甚至是警眷都是相當不公平的。