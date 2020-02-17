死亡首例在中部！清晨5點頂13℃低溫　彰化再現人龍排隊買酒精

記者唐詠絮／彰化報導

台灣16日出現第一例新冠肺炎死亡案例，61歲白牌車司機平常多載運中港澳旅客，本身無出國旅遊史，卻染病併發敗血症過世，過了一夜之後，台酒彰化營運所排滿人群，都是為了搶買酒精，有民眾很恐慌的說「中部有死亡案例 」，酒精當然非常重要。

▲彰化員林台酒營運所清晨排隊買酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲台酒75％酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

台酒彰化員林營運所在門口張貼公告，「可供銷量150瓶，8時30分開始發放號碼牌」，清晨5點便有人頂著13度低溫前往排隊，到8點時已經排滿常常的人龍，不到一會兒工夫，公告也悄悄的下架，似乎也在告訴要前往購買的人，號碼牌已經發完，要等明日再貼公告。

▲彰化員林台酒營運所排隊買酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

一名老伯向記者說，昨晚疾管署有說中部已經有出現死亡個案，怎麼可以不來購買酒精，酒精非常重要，每天都要用，除了噴酒精還得將手洗乾淨，等排隊買完酒精還要去排隊買口罩。

記者上午也實地去多家藥局及衛生所查看，發現大部分的藥局都是下午才開始排隊領號碼牌買口罩，就連衛生局也是如此，衛生局志工就說，早上一開門就有很多買口罩的民眾撲空，也讓這一波疫情再度讓民眾繃緊神經。

▲彰化員林衛生所上午民眾買口罩撲空。（圖／記者唐詠絮攝）

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