二階連署衝破30萬！「去死韓粉」怒轟：這麼好的市長…誰有資格罷免

▲「去死女韓粉」楊姓女子，17日上午於私人臉書抨擊罷韓行動。（圖／翻攝臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

「Wecare高雄」15日下午宣布，二階罷韓連署書已經衝破30萬份！接下來罷韓團體必須經中選會審核罷免書名冊後，等待中選會公告罷免投票日的確切時間。對此，先前因不滿女學生批評高雄市長韓國瑜而飆罵「去死」的楊姓女韓粉，17日在臉書發文砲轟罷韓支持者，「這麼好的一個市長要罷免，你們誰有資格」？

無敵韓粉楊女17日上午在私人臉書替韓國瑜宣傳政績，稱韓不僅把市長選舉補助款捐到「基層庶民」的口袋裏，市府團隊還發愛心券讓學童不挨餓，又幫學校裝冷氣、辦理雙語教育等，覺得韓國瑜雖不是個富豪人家，但卻能這麼做實在不簡單，她表示，現在台灣只有2個人能夠跟韓國瑜捐款相提並論，一個就是陳樹菊阿嬤， 另外一個就是已故的賠了4棟樓房，高雄10元吃到飽自助餐的愛心阿嬤，她認為台灣人沒有人比韓國瑜還要有愛心。

▲「去死女韓粉」楊姓女子，17日上午於私人臉書抨擊罷韓行動。（圖／翻攝臉書）

接著，她又開始細數韓國瑜市長任期至今8個月完成的事情，包括清水溝、農產出口外銷、改善道路面積等政績，在此質疑許多在選舉期間不斷批評、抹黑，甚至說韓國瑜是為選舉補助款投入選戰的黑韓酸民，「你們不覺得慚愧嗎？」

最後，楊女更直接霸氣喊話，「這麼好的一個市長，還有人說他在唬爛，還要把他罷免，你們誰有資格罷免他？要罷免他的人，你有比他好嗎？」認為罷免韓國瑜的人都應該感到慚愧，而韓國瑜才是她心目中的台灣領導人。

▲「去死女韓粉」再次發文力挺韓國瑜。（圖／翻攝臉書）

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