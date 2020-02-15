擔心疫情影響外銷…農民繳不出學費！韓國瑜視察農會：鬆了一口氣



▲韓國瑜訪視阿蓮農會關心農產外銷 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日特地訪視阿蓮區農會，聽取農業局外銷成果簡報及外銷工作經驗分享。期許轄內農民團體在安全及品質方面做榜樣，他提到如果疫情影響出口，農民會特別擔心，尤其二月繳子女註冊費，特別重視二月份外銷，目前看起來正常出貨，也鬆一口氣。

▲參觀集貨場 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜因擔心高雄農產品外銷受新冠肺炎疫情影響，特地訪視阿蓮區農會，關心外銷星馬果品的集貨包裝情形，並鼓勵農會提升品質以穩定通路。韓國瑜提到，去年農產品外銷繳出一張漂亮成績單，但就怕疫情影響，因為二、三月份是孩子要註冊的時候，是對基層最重要，看到目前狀況正常，也鬆了一口氣。

▲韓國瑜訪視阿蓮農會關心農產外銷 。（圖／記者翁進忠攝）

2018年高雄果品出口星馬163噸，108年出口量達406公噸，成長159%，韓國瑜表示，非常感謝星馬超市及民眾的支持，並肯定高雄各農會及農民的努力，才能有如此亮眼的成績，希望大家能更注意出貨的品質，才能回報星馬消費者的支持，穩定通路，市府也會和農民站在一起渡過疫情難關。

據農業局表示，15日高雄水果在阿蓮裝櫃前往新加坡、馬來西亞，包括紅心芭樂200箱、珍珠芭樂750箱、蜜棗600箱、鳳梨500箱、蓮霧450箱、小番茄150箱及木瓜400箱，共計約24公噸的高雄農產品，當地民眾可前往NTUC Fairprice超市及AEON等知名連鎖超市採購高雄在地生產的新鮮美味。