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罷韓連署往48萬份挺進　尹立要頒韓國瑜「功在高雄」匾額：你自己辭吧

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▲罷韓衝破30萬。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓衝破30萬舉杯慶祝。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階不僅已經收集到門檻22.8萬份，罷韓團體15日正式宣布達標，收集到30萬份了，由2位里長林志田、莊晉勳，一起拿了共400份的連署書交到罷韓總部，成了最後促成30萬份的關鍵人物。但罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，30萬不是終點，下階目標往48萬份邁進，尹立更喊話韓國瑜還有一點良知請自行請辭，就頒給功在高雄匾額。

▲罷韓連署書突破30萬份（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓連署書突破30萬份（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓二階連署突破30萬份最後一哩路，由2位里長苓雅區人和里長林志田、前金區三川里長莊晉勳，一起拿了共400份的連署書交到罷韓總部，成了最後促成30萬份的關鍵人物。正式宣布破30萬份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋舉起「罷韓啤酒杯」，向高雄市民致謝，喊出「光復高雄、三十萬達標，乾杯！」底下支持民眾拍手叫好。

▲罷韓衝破30萬。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓衝破30萬民眾開心歡呼。（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示「六日動員令」，一開始設定30天30萬份，目前18天衝出30萬，且只有Wecare台灣且台灣基進，但大家不懼怕驅趕、威脅，市民不怕格式刁難，接下來是朝48萬份邁進，一起掀開這塊遮羞布，還給大家光榮高雄，但30萬不是終點，下階目標往48萬份邁進。

▲罷韓連署書突破30萬份（圖／記者洪靖宜攝）

▲苓雅區人和里長林志田、前金區三川里長莊晉勳(中)。（圖／記者洪靖宜攝）

尹立提到，30萬份這是民意高度展現，請韓國瑜知所進退，應該主動下台，他喊話韓國瑜「如果還有一點良知自行請辭，可省下舉辦罷免的錢，你這樣做，我邀請市民一起頒『功在高雄』匾額給你。」

陳冠榮表示連署書將從這週加速整理，3月中整理完去送件，審核40天，4月底開始跑行政流程，盼最快6月底投票，通過後最快7月1日「光復高雄」。

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