大甲媽祖百年首次南巡！選後首次合體顏清標　韓國瑜要致詞麥克風卻無聲

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

大甲媽祖百年來首次至高雄市，展開為期1個月的遶境活動，市長韓國瑜今15日晚間6時出席平安宴活動，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一起現身，這也是兩人大選後首度合體。不過韓致詞時，才接獲麥克風講沒幾秒，現場音控就跳電，在場民眾化解尷尬高喊「市長加油」。韓表示，這次新冠肺炎大家很擔心，希望媽祖聞聲救苦，保佑平安，防疫成功。



▲韓國瑜才剛講話麥克風就沒聲。（圖／記者翁進忠攝）



▲韓國瑜抵現場先到廟裡參拜。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜晚間出席平安宴，受到民眾熱情歡迎，但不知道為什麼，他才剛一上台接下麥克風講沒多久，現場就跳電，韓國瑜手拿著兩支麥克風但完全發不出聲音，台下民眾見狀趕緊喊著：「市長加油、韓國瑜加油」，停了幾分鐘後恢復電力，主持人才趕緊打圓場說是「市長電力無窮，電都跳掉了」，來化解尷尬。

▲支持者為韓國瑜加油打氣。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜致詞時表示，這次雙媽會意義不同，大甲媽和五甲媽雙媽祖合體遶境，希望讓老百姓在此次疫情中能「國泰民安、風調雨順」；他提到，這次冠狀病毒肺炎大家很擔心，希望媽祖聞聲救苦，保佑老百姓平安，也希望大家團結防疫成功。

▲大選韓國瑜首次與顏清標公開同台。（圖／記者翁進忠攝）

而這也是選後第一次與大甲鎮瀾宮董事長顏清標再度同框，顏清標提到：「大甲媽首次到鳳山遶境，希望大甲媽和五甲媽能將疫情撲滅，幫助台灣，幫助市長能市政昌隆，一切平安順利」，接著話鋒一轉：「選舉選完就算了，我常說選舉一時，朋友才是永遠的，大家要前車之鑑，要同心合力，才能走出世界」，也盼疫情趕緊被撲滅。