急凍番薯！寒流發威「猛降13℃」五股出現7.8℃　最冷地區出爐冷3天

▲寒流發威「猛降13℃」五股出現7.8℃。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

寒流急凍全台，中央氣象局持續針對台南以北17縣市發佈低溫特報，入夜起至17日（周一）將出現10度以下低溫，入夜後全台溫度分布圖呈現一片藍綠色，尤其番薯頭已經凍成藍白色，其中平地新北五股、桃園傍晚5時左右就陸續出現7.9、8.3度的低溫，清晨將是寒流最低溫時候，台南以北下探7度，預估這波要冷3天。

根據氣象局觀測，平地低溫出現在新北市五股，16日傍晚5時已經達到7.9度，相較前一天高達近30度低溫，17小時後從21度一路降溫13度左右，只剩7.9度，接下來還要迎來最低溫時後，台南以北都將下探7度。

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▲寒流報到轉乾冷，「最強時刻」登場急凍番薯。（圖／中央氣象局）



鋒面通過、寒流南下，氣象局預報，17日仍受寒流影響，天氣非常寒冷，清晨台南以北及宜花氣溫僅9到12度，沿海空曠、近山區平地更低，高屏及台東也只有13度左右，白天北台灣持續寒冷，高溫僅12度，其他地方則可到15至19度，入夜至18日（周一）清晨將出現這波寒流最低溫，台南以北、宜花下探7至10度，其他地方也只有12度。

因水氣減少，全台各地也逐漸轉為多雲到晴天氣，18日下半天只剩東半部地區及西半部山區有局部、零星的短暫雨。因東北風明顯偏強，各地、金馬澎沿海空曠地區將出現8至10級強陣風，基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，同時發布陸上強風警報。

18至19日（周二）寒流影響，各地天氣寒冷，夜晚清晨局部地區仍只有10度以下低溫，19、20日清晨會是這波寒流最低溫出現的時間，屆時台南以北及宜花低溫將下探7至11度，空曠地區會更低，高屏及台東也只有12度左右，白天北台灣局部地區高溫將不超過12度，其他地方則可以上升至接近20度或以上。