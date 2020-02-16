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最高紀錄「1年只洗1次」！妻洗澡要花6hrs…他忍14年崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

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▲洗澡,浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人夫忍14年受不了，指控妻子最高紀錄1年只洗1次澡，逼得他訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名人夫指控，與妻子結婚前，對方約一星期洗澡1次，婚後竟變本加厲，經常1個月不刷牙、不洗澡、不洗頭，甚至還有過1年只洗1次澡的紀錄，從頭到腳洗1次澡更需花費6小時，身體的黑癬還會堵住排水孔，讓他崩潰決定訴請離婚。法院判准2人離婚後，妻子不斷喊冤，甚至提出抗告，日前最高法院將她的抗告駁回。

判決指出，藍姓人夫與妻子2002年5月結婚，他指出，妻子婚後愈來愈不重視個人衛生習慣，經常1個月不刷牙、不洗澡、不洗頭，用戴帽子來遮蓋頭髮臭味，嚼口香糖遮蓋口臭，甚至曾經長達半年的時間不洗澡，因此兩人1年內只行房1次，膝下並無子女。

藍姓人夫表示，妻子若有洗澡需花費3小時，洗頭則需再加3小時，又因為妻子身上「滿是很臭的黑癬」，洗澡後排水孔還會被黑癬堵住，妻子還曾經有過1年僅洗1次澡的紀錄，讓他直呼，「這是精神虐待」！

除此之外，藍姓人夫提到，妻子婚後更阻撓他外出工作，導致家裡經濟拮据，就連國民年金、健保費都繳不出來，婚後生活費還得仰賴岳母提供，還控制他的人身自由，諸如此類的事件不勝枚舉，他忍了14年終於爆發，在2017年決定訴請離婚，透露2人已分居超過2年。

藍妻卻稱，丈夫說的都是謊言，是因為丈夫有外遇想拋棄她才會這麼說。一、二審法官則是在勘驗各項事證及證人說詞後，認為雙方共同經營婚姻的互信基礎已失，夫妻感情破裂難以回復，判准離婚。

藍妻不服判決再提起上訴，高院則是以藍妻未依規定提出委任律師的委任狀、沒有繳納上訴三審的裁判費，也沒在期限內補正，裁定駁回上訴；但藍妻仍不死心，再向最高法院提起抗告，強調自己還沒找到律師，法院不能駁回她的三審上訴，最高院日前仍將她的抗告駁回。

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