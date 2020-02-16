▲ 啟動2020年度擴大防搶安全演練，新北農漁會讓民眾好安心。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為維護轄內農漁會信用金融機構安全，有效防制各類重大刑案，15日在三峽區農會擴大舉行第1季「重大突發事件因應處理措施演練」，由主辦農會執行實地演練，模擬歹徒搶劫農會信用部時應為防制及因應措施，並就坊間常見的詐騙及竊盜手法進行演練及宣導。

新北各農漁會營運表現佳，多家農會盈餘在全國280家基層農會中名列前茅，2019年度有8區農會榮獲各項農業金融獎，其中，中和地區農會及蘆洲區農會更同時獲得2種獎項，表現非常優異，為農業金融獎的常勝軍，加以服務親和、態度優良。

▲ 啟動2020年度擴大防搶安全演練，專責報警、拖延歹徒時間、詳記歹徒容貌、特徵、逃離方向和車號等。

農業局指出，本次演練透過任務編組，演練專責報警、拖延歹徒時間、詳記歹徒容貌、特徵、逃離方向和車號等指導原則，現場也邀請新北市轄內其他農漁會到場觀摩，藉由農政、警政主管機關、各農漁會員工間的經驗分享和演練後的檢討交流，來強化各農漁會信用部門的安全防護及員工危機意識與應變能力，

農業局指出，新北境內大型行庫林立，農漁會信用部還是廣獲農漁友信賴，安心寄託財產，農漁會也回饋農漁民的信任，善盡自我責任，每季定期辦理安全演練，培養員工應變能力，用心守護農漁民所託付的財產。後續3季各將由五股區農會、三芝區農會及石碇區農會負責籌辦。

▲ 農漁會信用部員工如遭遇搶劫等狀況，應沉著冷靜，以確保自身及現場顧客安全為首要目標。

三峽區農會總幹事張永巨表示，農會不僅是將農民當作客戶，更是視為親密的鄰居朋友看待，也因為農民對農會的信任，使他們能放心將畢生積蓄託付農會保管，農會透過定期舉行安全演練，培養農會行員良好警覺性及應變能力，藉此強化農會因應突發事故的能力，善盡對農民的責任感，用心守護農民財產。

農業局長李玟表示，農漁會信用部員工如遭遇搶劫等狀況，應沉著冷靜，以確保自身及現場顧客安全為首要目標，並依緊急應變標準作業程序通報警力到場支援，透過重大突發事件因應處理措施演練，加深農漁會信用部第一線人員遇到搶案的反應能力，熟悉緊急應變標準處理流程，使危機傷害降低，以保障生命及財產安全。

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