小姐弟「遭餵藥陳屍摩鐵」遺體相驗中...家屬雙手合十痛哭！單親媽躺醫院昏睡

▲摩鐵陳屍，家屬板殯相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市一名30歲吳姓單親媽媽日前騎機車帶2名小孩入住摩鐵，而前夫發現異狀後，連忙報警前往查看，結果發現一對小姊弟已明顯死亡，警方也在一旁發現一袋抗憂鬱藥物，詳細死因目前仍在由檢察官相驗釐清當中。此外，稍早吳女的前夫、哥哥都也抵達殯儀館，現場氣氛相當凝重，還有親屬一度雙手合十痛哭。

吳女失業、離婚後，帶著一雙兒女到土城投奔哥哥，但因為生活習慣上的差異，雙方產生摩擦，13日騎車載著兒女到一間汽車旅館，並預計於18日上午退房，而吳女也曾於16日清晨，傳訊息給前夫表示，因為沒有工作，所以經濟非常困難，想要和他借錢。

怎料，前夫回撥電話之後，吳女竟然回說，「小孩睡著了，手腳己經冰冷」，查覺到不對勁的前夫，立刻前往汽車旅館查看，沒想到卻看見一雙兒女已成冰冷遺體，而吳女則有嗜睡症狀。對此，警方懷疑，是吳女殺害了2名小孩，但由於吳女目前仍在醫院昏睡，需等待她清醒之後才能釐清真相。

另外，兩名幼童的遺體也於16日抵達殯儀館相驗，以釐清死因，而陳女的前夫、哥哥也已抵達現場，氣氛相當凝重。此外，兩名幼童小小年紀卻殞命，讓不少網友也都感到相當心疼紛紛表示，「小孩是無辜的」。

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