台中男車上強行晃動！暴力掐脖「要死一起死」…她縮後座縫隙崩潰喊：爸

▲台中男不顧前女友邊哭邊拒絕，暴力性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名張姓男子與女友小欣（化名）分手後某日，與其他友人一起到餐廳、KTV等地點歡聚，過程中2人發生口角，小欣表示要自己回家，沒想到張男竟硬將她載往山區，怒罵小欣為什麼不跟他復合，暴力性侵得逞。一審判張男有期徒刑5年6月，日前二審改判3年4月，可上訴。

判決指出，張男與小欣在2017年6月間分手，同年7月7日晚間8時許，2人與其他友人一起到餐廳吃飯，結束後再到KTV續攤，隔日凌晨2時許，2人發生口角，小欣表示要自行返家，沒想到張男竟一把奪走小欣的包包、手機，丟進汽車後座，小欣見狀只好進入後座拿回物品。

孰料，張男見有機可乘，立馬將車門關閉並上鎖，防止小欣跳車，接著驅車前往台中一處山區，過程中還將小欣的東西移到副駕駛座上，小欣一見覺得不妥，哀求張男停車，但張男充耳不聞，將車停放到一處山區道路後，就爬進後座，斥責小欣「為什麼不答應復合，既然妳不願意復合，我就不可能讓妳回去」。

小欣整個人都縮在後座與前座的隙縫當中，邊哭邊拒絕，過程中還大喊了一聲「爸」，卻仍被張男扯髮、掐脖，暴力性侵得逞，還遭出言恐嚇「後車箱有放東西，要死一起死」。事後渾身傷痕累累的小欣在友人的陪同下到醫院驗傷，並報警處理。

台中地方法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判張男有期徒刑5年6月；案經上訴，台中高分院審酌張男終於認錯，又與小欣以120萬元達成和解，也支付了和解金，改判有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

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