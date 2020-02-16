衛生棉都沒了！女醫護「血和尿混一起」狂流　苦忍工作8hrs…無奈公開求援

▲前線連衛生棉都告急了。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

日前，大陸微博一位網友在網路發起了「姐妹戰疫安心行動」，向抗疫一線的女性醫務人員捐助衛生棉與衛生棉褲等物資。該話題在微博閱讀量達1.2億次，討論超過15萬次。不少前線女性醫務人員在網上留言稱，生理期很麻煩，的確很需要衛生用品。

據《界面新聞》報導，防護服穿脫一次就作廢，為了節省物資，武漢戰疫一線的醫生護士只能連續七八個小時不上廁所，不是「憋著」就是靠紙尿褲應急。對女性醫護來說，如果遭遇了生理期，更只能硬著頭皮頂住。

一位武漢女醫生苦訴，由於防護服穿脫不便，更換衛生用品成了無奈的尷尬，在這種情況下，只有用紙尿褲代替，在進入隔離區4到6小時後，趁更換防護服的時候一起更換。

武漢三醫院的宣傳科負責人也表示，該醫院的護士4小時排一個班，如果在月經期或上廁所會使用紙尿褲；此外，有些患者也有這方面的需要，新冠肺炎有時會導致拉肚子，且有許多女性患者在醫院住著，沒有辦法買到衛生棉，「好在目前已有愛心人士向該醫院捐助了成人紙尿褲以及衛生棉褲。」

不過，並不是所有醫護人員或病患都能用上紙尿褲這類物資，多位武漢一線醫護表示，這種物資會優先給特殊人群在特殊時期使用。

▲前線女醫護公開求助，急需生理用品。（圖／路透社）

連紙尿褲都緊缺，更不用說衛生棉。那麼女性醫護人員遇上生理期怎麼辦？微博博主「梁鈺Stacey」也有這樣的擔憂，2月7日，她發文表示，想要向女性醫護人員捐助衛生棉與衛生棉褲，並向網友徵求意見。在許多人留言討論可行性的同時，也有人質疑，「現在捐什麼衛生棉褲，人家醫生護士有需要嗎？人家更需要的是口罩防護服好吧。」

不止女性醫護人員，女性病患也非常需要生理期用品。在她的微博下，有多位女性醫護留言稱，生理期真的很麻煩，忍著痛還要繼續堅守崗位，連衛生用品都沒有，向護士長申請了2天都沒發下來；也有女性肺炎患者求助，需要衛生棉褲這種不用頻繁更換的生理期用品，「長時間躺著輸液，連站起來去廁所的力氣都沒有了，更別提更換衛生棉。」

網友「小貓釣魚0419」發文氣憤表示，「前線醫生中女醫生超過一半，女護士超過90%，女性醫護人員缺乏衛生棉、衛生棉褲等女性必需用品，血和尿混在一起，可是領導卻大筆一揮『不需要』！」

隨後，「梁鈺Stacey」自2月7日開始，發起了一個「姐妹戰役安心行動」，與相關慈善基金會合作，為前線的女性醫護人員的生理健康提供物資保障。

當她詢問有無需求的一線醫生，表示想捐獻衛生棉褲時，很快有人發出「哇~」的驚喜聲，回應「有有有」。甚至，求助的醫護人員不止是湖北省的，河南的醫院也有向她求助衛生棉、衛生棉褲支援的。

上海市婦聯曾從戰鬥在疫情最前線的醫療衛生機構獲悉，醫生中有50%以上為女性，一線女護士更超過90%。這也意味著，前線過半的醫護人員都有可能有生理期用品的需求。然而，在防疫物資緊缺的武漢，女性生理期用品的重要程度，與防護服、口罩等保護生命安全的物資是完全不能相比的。

▲她們為了節省防護服，經常要苦忍8個小時無法換。（圖／路透社）

注意到相關需求，上海市婦聯等女性社會組織1月31日發出募集衛生棉褲等相關物資和資金的倡議書，所有募捐物品將捐贈給上海赴武漢醫療隊女性工作人員、市公共衛生臨床中心、市疾控中心一線女性醫務人員，以及市110個發熱門診一線女性醫務人員。到2月2日下午，在各方的大力支持和廣泛參與下，褲型衛生棉的募集總數達10.94萬片，募集資金47.76萬元人民幣（約新台幣205萬元）。

天貓平台上的多位愛心店也緊急捐贈了近40萬片成人紙尿褲、衛生棉褲，相關公關負責人表示，第一批物資已於2月10出發，將送到大學人民醫院、天佑醫院、同濟醫院，武漢市漢口醫院、武漢五院等8家醫院。

寶潔（台稱寶僑）公司也表示，2月1日已注意到成人紙尿褲和褲型衛生棉成為一線女性醫護人員的必需品，到2月7日，公司旗下護舒寶品牌已陸續通過中國青基會、壹基金，向上海醫療隊及其援助醫院捐助了650箱成人褲，也為湖北武漢、隨州6所醫院以及北大援鄂醫療隊捐獻了1000箱成人褲以及褲型衛生棉。寶潔大中華區副總裁許有杰說， 目前650箱成人紙尿褲已順利送到華山醫院、中山醫院和黃岡醫院。

當然，「姐妹戰役安心行動」還在繼續，至2月10日共有5個品牌3個團體捐贈衛生棉褲3317箱、女士一次性內褲3120條、衛生棉2880片，護手霜700支到武漢、黃岡、孝感、鄂州等26家醫院。

對此，「梁鈺Stacey」曾在微博上寫道，「捐贈衛生棉褲不應該是我在勞心勞力，也不該是任何社會組織慈善基金，這本就應該劃進戰時狀態的統一採購分派的必需物資，個人和其他機構的能力太有限了；不僅此次醫護人員需要，還有女員警、女消防員、女軍人等等，希望這次的關注，能讓女性工作者的生理期用品成為一個被合理重視的問題。」