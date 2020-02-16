火神山醫院2建築工確診　工頭曝：隨地大小便「口罩越發越薄！」

▲火神山醫院8天內建成，靠的就是24小時不間斷輪班。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢「火神山」醫院在短短8天內建成，被譽為「中國速度」的最佳展現，但近日卻傳出，有2名援建火神山醫院的湖南工人被確診新冠肺炎。目前工人感染的原因仍不明，不過有工人指出，，施工環境很嚴苛，只能隨地大小便、戴著很差的口罩，施工時現場就有多名工友發燒，且1號區啟動收治病人後，2、3、4號區域還有工人同時在施工。

根據陸媒《財新網》報導，確診的2名工人來自湖南湘潭，一起到武漢支援的還有另外67人。聘僱工人的湖南大偉建設公司負責人李廣大指出，他帶領的是10人的水電工隊伍，2月7日晚間從武漢回到湘潭，所有人都直接被送到酒店隔離，接著進行檢測，其中一個姓馬的工人被檢出陽性，後來也被確診。

▼火神山醫院第1區開始收治病人，但隔壁仍同時在施工。（圖／翻攝新華網）

馬姓工人表示，他在酒店隔離時被測出陽性，後來被接去湘潭市中心醫院接受治療，目前沒有任何不舒服，體溫也一直正常，且已抽血和做肺部CT，醫生說他的肺部沒有達到肺炎的程度。

馬姓工人透露，火神山施工現場是4棟樓同時在建，所有工種都集中在一起，「人擠人」，現場很多都是湖北本地工人，「水電工要做的工序有裝潔具、裝扣板、裝地板等，平時應該是做完一道工序再做下一道工序。但火神山醫院工期緊，要求8天內完工，所以每個施工隊負責一道工序，交叉作業，多道工序一起上，會在同一時間同一地方聚集很多工人。」

馬姓工人指出，在施工現場，據他所知就有四、五個工友發燒咳嗽，而且咳得厲害，這四五個工友不是湘潭派去的，應該是其他施工隊的，「施工現場沒有圍牆，有好幾條路可以進入現場，工地上有巡邏人員，工人們可以讓巡邏人員幫忙測體溫，我們都很主動，他一過來我們就去測一下。」

李廣大表示，這幾天工人們都在討論感染途徑，「當時1號區域首先交付，在2月4日開始接收病人，1號區域用圍擋圍起來了，但是2、3、4號區域工人們還在施工。」

馬姓工人還說，他覺得自己感染可能是有一次口罩連續用了很久沒換，「在火神山醫院工地，最開始還能用到比較好的口罩，後來缺物資，發的口罩質量較差，口罩密封性不好，中間可以過氣，所以一下子就濕噠噠的了，但那一天只有這種口罩可以戴，也只能戴了，那一次可能被感染了。」

李廣大也說，當時是他負責從項目方領口罩再發給工人，頭兩天發的是較好的N90口罩，每個人每天發兩個。但是到了第三天，由於口罩非常緊張，就改成每人每天一個N90口罩，「從第四天開始，N90口罩沒了，每人每天就發一個很薄很簡單的藍色口罩，一天我們十六七個小時就戴一個口罩。」

李廣大還說，他後來發現好的口罩不發了，不敢用差的，就把舊口罩留起來，洗乾淨晾乾後再用，後來口罩洗了兩次洗薄了不能用了，他就只好也用薄的口罩，「有時候工人幹活也會忘記換口罩，由於工地上灰塵很大，工人一直吸，口罩會髒到發黃。」

李廣大並提到，施工現場工人大小便都是「隨地的」，因為上廁所要走很遠，還要人擠來，從人堆裡面鑽出去，還不如找個偏僻的地方趕緊上了，然後趕緊回來幹活，「有的工人小便就在人少的地方，比如材料堆邊上解決，而工地外馬路邊的綠化帶裡到處是大便。」

李廣大表示，工人吃飯時，盒飯會統一在門口發放，由於不是統一吃飯，一個施工隊吃飯時，其他施工隊還在做事，周邊人來人往，有時連站立的地方都沒有，「吃飯最舒服的地方就是坐在馬桶上面，把飯放在水箱上。」

另外，外界曾傳言火神山醫院的工人薪水非常高，李廣大指出，他的工人在火神山醫院工地上幹了8天活，但加上路上的時間和最後一天辦結算的時間，實際在火神山待了10天，加上回來要被隔離14天，一共就是24天，但是發給工人的工資也就是1萬元（約4.2萬元）出頭，且平時工人在別的工地做滿20多天，不加班的情況下，也能賺9千元（約3.8萬元），「你像這麼危險，這麼高強度的活，也是硬挺挺過去的，我覺得工資也不是很高。」