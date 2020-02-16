PTT貼文教返台「如何避免被隔離」　廣東台商麻煩大了

記者張君豪／台北報導

近來新冠肺炎(COVID-19)疫情升溫，台灣網路紛紛傳出網友轉載未經查證的網路謠言，刑事局接獲「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」情資，發現有網友在PTT網站貼文並附圖，教導大陸台商在防疫期簽返台時，填寫不實健康自主管理表以避免被隔離防疫，刑事局偵四大隊幹員獲報後立即派警員約談陳姓男子（39歲）到案說明，警方發現陳男竟是一名往來台灣、廣東地區的台商，台商帶頭教導填寫不實入境資訊，極可能為台灣防疫造成破口，警訊後依法將他移送法辦。

▲刑事局查獲兩件散播假疫情訊息，陳姓台商上傳截圖呼籲返國台商填寫健康假資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查獲兩件散播假疫情訊息，警方籲請民眾先查證訊息來源以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

2月11日刑事局偵四大隊接獲疾管中心情資，反映有網友在PTT網站教導台商入境填寫不實健康資訊，以便能順利入境。台商用微信截圖指出：「只要從廣東省入境，勾選身體有狀況，就一律強制送醫隔離。」

▲刑事局查獲兩件散播假疫情訊息，警方籲請民眾先查證訊息來源以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男發文教導返國台商一定要填寫身體無狀況才能順利入境，陳男遭警約談後坦承發文，但辯稱是在社群軟體看到有人轉傳截圖才會沒有求證真實性就發文，檢警認定陳男違反傳染病防治法63條規定，最高將可處罰300萬元新台幣，訊後將他移送台北地檢署偵辦。

台灣正值新冠肺炎(COVID-19)防疫關鍵期，無獨有偶刑事局偵一大隊也宣布破獲林姓女子將透過手機LINE群組張貼「臺灣領隊自韓國返台後確診隔離」的不實疫情訊息，警方約談家住新北市、任職服務業的林姓男子（50歲）到案說明。

林姓男子到案後坦承是在臉書某直播聊天室得知上述疫情資訊，但未經查證就轉傳該不實假疫情到手機LINE群組，造成赴韓國旅遊民眾恐慌，也讓疾管署、移民署警方耗費大批人力查證，訊後遭警方依違反傳染病防治法移送心北地檢署偵辦。

警政署長陳家欽特別指示全國警方，全力打擊網路不實假疫情訊息，以及投入偵辦囤積口罩、哄抬防疫物資價格等案件，警方統計從自今年1月23日迄今，刑事警察局及各警察機關已偵辦武漢肺炎相關假訊息70件，目前已移送40件59人，網路不實訊息會造成社會民眾恐慌，警方籲請社會大眾不要製造或隨意轉傳未經證實訊息。

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