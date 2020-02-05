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徐國勇：居家檢疫失聯比照「重大案件」辦！警政署證實成立專案小組

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▲內政部長徐國勇出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長徐國勇出席中央流行疫情中心記者會，強調居家檢疫外出者警方將比照重大案件規格協尋。（圖／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導

武漢肺炎疫情嚴重，內政部長徐國勇在5日在中央流行疫情中心記者會表示，居家檢疫人士都要自律，一旦違反規定，最嚴重將依《刑法》偽造文書罪辦理、居家檢疫有失聯、違反規定外出失蹤情況，警察也會投入協尋，將會「用重大案件規格辦理」。

徐國勇在記者會感性發言指出，防疫也是內政部重要工作，不只必須協助，也必須投入，必須以主責機關來自居。這幾天到各個警察機關，移民署等，對警察同仁表達最高的感謝。

徐國勇說，警察同仁在選舉忙了好幾個月，選完馬上碰到春安演習，剛結束又碰上武漢肺炎。有些從國外回來，以及外國人，必須做居家檢疫等，一旦有失聯狀況，就須警察投入。在此特別感謝警察同仁辛苦。

內政部徐果勇要求村里幹事，必須投入居家檢疫工作，與衛生單位配合，把每個須居家檢疫的都找出來，如果沒辦法聯絡到，警察也會投入，一起協尋居家檢疫人士，「用重大案件規格辦理」。

▲警政署外觀。（圖／記者柳名耕攝）

▲警政署證實若中央有協尋需求，全國警方會成立專案小組協助找人。（圖／資料畫面）

對此警政署傍晚回應內政部說法，警政署表示，目前關於武漢肺炎疫情管控警方協助部分，居家隔離及健康關懷之訪查，目前分由當地衛生主管機關、民政主管單位負責，如有失聯者，衛生福利部疾病管制署、內政部民政司會將失聯名冊交警政署轉各地方政府警察局協尋，後續警政署也會將協尋情形回報相關主管機關。

警政署證實，未來不論是無論是疾管署、民政司轉交失聯民眾資料，全國警方都會立即組成專案小組，立即啟動協尋，希望能在最短時間內尋獲，警方私下表示，雖然防疫工作的主要責任在衛生機關，但倘若有部分居家檢疫者心存僥倖趴趴走，警方會全力協尋，避免防疫出現破口。

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