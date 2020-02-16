隱瞞大女兒從武漢回來！公務員爸害社區1700多戶隔離...下場出爐

▲安徽一名公務員隱瞞女兒的武漢接觸史，目前正接受調查。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

安徽一名王姓公務員，上月22日前往高鐵站將返鄉的女兒接回家。他不但刻意隱瞞女兒從武漢返鄉，還多次外出聚餐、購物和上班。誇張的行徑，一直到他與妻子還有兩個女兒成為確診病例後，事情才曝光。由於害社區內1700多戶的居民被居家隔離、醫院被迫實施全封閉管理，男子已被公安立案調查。

《澎湃》新聞報導，安徽宿州泗縣檢察院10日依法提前介入王某某「涉嫌過失以危險方法危害公共安全」一案，建議公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪對王某某繼續偵查。

報導指出，犯罪嫌疑人王某某是宿州市泗縣某政府機關工作人員，並且參與防疫工作。王某某1月22日駕駛車輛到宿州東高鐵站接其從武漢返鄉的大女兒回到家中，對王某甲從重點疫區返回的情況一直隱瞞。

▲武漢宣布封城遏止疫情擴散。（圖／路透）

社區工作人員2月5日排查發現大女兒的武漢返鄉史情況後，王某某仍未上報女兒的情況。一直到妻子與小女兒相繼在2月2日和2月7日出現疑似感染新型冠狀病毒症狀後，他才在2月8日上報大女兒返鄉情況。

報導提到，王姓公務員在女兒返鄉後，拒絕執行衛生防疫機構的預防、控制措施和泗縣新型冠狀病毒疫情防控指揮部有關規定，還多次外出與親屬、同學聚餐、聚會、購物、值班、參與防疫工作，並違規辦理車輛通行證接送妻女前往醫院就醫。

他的妻子與小女兒在9日與10日分別被確診感染後，導致他們一家人所在的社區整體封閉、社區內1700多人被居家隔離、醫院被迫實施全封閉管理，初步統計約有400多名人員密切接觸。當地公安局10日以涉嫌過失以危險方法危害公共安全罪對王姓男子立案偵查。