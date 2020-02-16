禁陸配子女來台挨批民粹　王定宇嗆馬英九：到底是哪國的代言者？

▲王定宇。（圖／記者林悅翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九日前批評政府陸配子女來台禁令是「民粹、歧視」，引發討論。對此，民進黨立委王定宇16日在臉書批評，「這是頭殼歹去？還是心壞掉？」

因應新冠肺炎疫情，陸委會有條件開放陸配子女來台的政策，令許多民眾不滿，最後急轉彎撤回該政策；衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「沒選台灣國籍，那現在就必須自己承擔」言論；總統蔡英文認為，非常時期，防堵疫情是最優先的考量，站在防疫工作不能有閃失。

馬英九表示，陸配子女禁台令違反《兒童權利公約》精神，並對蔡英文喊話「讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道」。

王定宇說，具有中華民國國籍的都可以入境，所以馬和中國國民黨所說的人道援助對象是指「中配、子女具有中國國籍、現在住中國、只有台灣居留權」，還提「聯合國兒童權利公約」，難道中國已經沒有政府了？難道不是中國政府該負起責任照顧中國公民嗎？難道未成年子女的父母、長輩、親友，不應該陪在身邊嗎？這些人負起責任才是符合「兒童人權公約」吧！

王定宇認為，馬英九和國民黨拚命地說「基於人權、人道，台灣應該讓這些人來台灣」，卻無視台灣2400萬人防疫的艱難和重要，到底他們是哪一國的代言者？「請問...這是頭殼歹去？還是心壞掉？」

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