　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

湖北宣布全省「最嚴封閉管理」　關閉公共場所「居民物資統一配送」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲湖北各縣市已「封城」近一個月，現又宣布「最嚴格封閉式管理」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省政府16日下午宣布，實施「24小時最嚴格的封閉式管理」，嚴管外來車輛，非必需不進出；嚴管外來人員，非必要不入內；嚴管住戶外出，藥品和必需生活物品等可採取集中採購配送等方式進行等。此外，為了加強疫情防控，也禁止所有非必要之車輛通行；關閉所有非必需的公共場所；停止一切群眾聚集性活動；對全體居民進行進行健康排查。

湖北省政府表示，當前，全省疫情防控已進入最吃勁的關鍵期，疫情形勢仍然嚴峻，為有效切斷傳染源，阻斷傳播途徑，遏制疫情擴散蔓延勢頭，現就進一步強化疫情防控有關事項通告如下：

一、 強化屬地防控責任。各市（州、直管市、神農架林區）、縣（市、區）、鄉鎮（街道）要進一步壓緊壓實責任，統籌整合力量，加強社區（村）聯防聯控和群防群控。社區（村）要結合實際，完善上門排摸、人員核實、社區管理等聯動機制。

二、 強化城鄉社區（村）封閉管理。城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理。嚴管外來車輛，非必需不進出；嚴管外來人員，非必要不入內；嚴管住戶外出，藥品和必需生活物品等可採取集中採購配送等方式進行；嚴管經營門店，規範體溫檢測，控制人流量；嚴管不法行為，對不遵守重大突發公共衛生事件I級響應有關規定的，依法採取強制措施。

三、 強化車輛通行管控。全面加強各市（州、直管市、神農架林區）域內交通管控，採取臨時交通管制措施，減少機動車出行。除抗疫車輛、公務用車、公共交通、醫護人員用車、運輸生活必需品車輛和救護、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛外，其他車輛一律禁止通行。

▲▼武漢肺炎,肺炎,消毒,新冠肺炎。（圖／路透社）

四、 強化重點區域管理。所有非必需的公共場所一律關閉，一切群眾聚集性活動一律停止。超市、藥店等必需開放場所，要合理安排營業時間，嚴格控制人流量，做好人員導流、體溫檢測。實行零售藥店購藥登記制度，購買感冒藥、發熱咳嗽藥、退熱藥等藥品的人員，必須如實填寫姓名、聯繫方式、身份證號碼、住址、體溫等信息，信息必須完整錄入電腦系統才能購買，強化風險管控。對出現確診（含臨床診斷）新冠肺炎病例的社區（村）、小區、居民點、樓宇、工作場所等基層單元，堅決實行14天封閉式硬隔離。

五、 強化居民健康全面排查。對所有居民開展拉網式動態滾動篩查，做到「不漏一戶、不落一人、不斷一天」，確保全覆蓋、無盲區。加強對「四類人員」的流行病學調查，所涉單位和個人必須依法無條件配合，不得隱瞞病史、密切接觸史，不得逃避隔離醫學觀察。拒不配合的，由公安機關依法採取強制措施。居民出現發熱、咳嗽等症狀，必須第一時間向社區（村）報告。社區（村）對發熱病人報告的健康信息認真核查，對確認的發熱病人就近轉送至發熱門診就診。

六、 強化重點人群管理和服務。所有疑似、確診（含臨床診斷）新冠肺炎病例的密切接觸者和不能明確排除新冠肺炎的發熱病人，必須送集中隔離點單人單間留觀，不得居家隔離留觀。鄉鎮（街道）要組建工作專班，做好被隔離人員的醫療救治、生活服務、衛生管理、心理疏導、人文關懷等各項工作。要加強警力配備，維護診療秩序，防止發生次生事件。凡因隔離點建設不到位、床位籌集不到位，導致「四類人員」不能及時收治和隔離的，對因隔離點醫護人員、生活物資、安全保護等保障措施不到位，引發次生事件的，一律嚴肅處理。社區（村）要加強對老幼弱、醫護人員家屬等群體的關愛，做好服務保障。

七、 強化居民生活必需品保障。各地要因地制宜，靈活採取多種方式，保障實行封閉管理後群眾生活必需物資供應。要拓展社區配送服務，大力發展電子商務，加強供銷對接保障，開展「電商+連鎖配送」，推行無接觸式配送服務，推進小區（村組）網上團購，憑證錯峰出門採買。

八、 強化醫用防護物資保障。全省重點醫護物資生產企業的所有產品由省人民政府統一調配。全力支持重點醫護物資生產企業擴大產能，支持有條件的企業技改轉產。加強對疫情防控一線工作人員的醫護物資保障。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

九、 強化環境衛生管理。落實環境消毒制度，對重點場所定期進行通風和預防性消毒。所有社區（村）、醫院、隔離點的生活垃圾和醫療廢棄物都必須分類收集處置，切實做到日產日清。

十、 強化單位主體責任。實行企業復工復產報備製，未經縣（市、區）疫情防控指揮部批准不得複工復產。經批准復工復產的企業要全面落實疫情防控措施。機關事業單位辦公場所、園區、樓宇、復工復產企業等要加強體溫監測，認真篩查發熱人員，發現異常及時報告。

十一、強化下沉社區（村）黨員幹部的工作責任。黨政機關、事業單位黨員必須就近下沉到村組、社區參與疫情防控工作，接受鄉鎮（街道）的管理和調度。對不主動報到、不服從調配的，要堅決嚴肅處理，並追究所在單位主要負責人責任。各單位要管好自己的人、看好自己的門，對本單位黨員幹部下沉村組、社區情況建立清單，並報各級疫情防控指揮部備案。

十二、強化個人法定責任。全體居民要自覺遵守疫情防控各項規定。嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，非必要不外出，不參加聚會和集體活動。對違反重大突發公共衛生事件I級響應管控措施、妨礙疫情防控工作的，由公安機關依法採取強制措施。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

十三、強化示範帶動。全體黨員幹部、各級人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，帶動家人親屬、街坊鄰居自覺遵守疫情防控各項規定。所有黨員幹部、居民必須服從統一領導和調度，積極參與防疫工作。

十四、強化工作紀律。對防控工作中不擔當、不作為、慢作為的，對貽誤戰機、陽奉陰違、消極應付的，對因封閉管理不嚴、防控措施不力導致疫情蔓延的，對不服從統一調度、影響疫情防控措施落實的，一律從快從嚴追責問責。造成嚴重後果的，實行問責「上追一級」。

十五、強化投訴監督。各地必須向社會公佈本地疫情防控服務熱線電話、網上服務窗口，接受群眾諮詢、投訴、舉報、求助，及時回應訴求，反饋辦理結果。出台舉報獎勵政策，群眾可通過12345熱線、鄂匯辦APP疫情防控專區等途徑，對發熱病人報告不及時、「四類人員」收治隔離落實不到位、疫情防控措施落實打折扣等問題進行舉報。

湖北省政府強調，希望廣大人民群眾繼續理解配合、積極參與疫情防控，支持一線人員開展工作，守望相助、同舟共濟、共克時艱，堅決打贏全省疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

病患得不到治療上吊身亡！武漢官方一查竟是「漏報害死人」

火神山醫院2建築工確診　工頭曝：隨地大小便「口罩越發越薄！」

陸學者：武漢疾控中心曾抓600隻蝙蝠　研究員被攻擊「血尿噴到皮膚」

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

ET快訊
好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」網批：關瘋搶啥事
日本東京再傳「5例新冠肺炎確診」　累積確診413例
明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢
馬來西亞全面拒絕中國來的郵輪！「威士特丹號百名乘客」禁入境
湖北宣布全省「最嚴封閉管理」！嚴管居民外出「物資集中配送」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港54歲男「就醫6次」才確診！無旅行史「燒燒退退」煎熬一周

空氣清淨機過濾病毒　陸疾控專家釋疑

復工災情！他回北京上班8天確診　同事食堂一起排隊就中標

「血漿療法」效果顯著…9位重症患24hrs「症狀減輕」！20位染病醫護獻血

港府正安排包機赴日本　免費接回鑽石公主號300多港人

捐90萬助中國抗疫　小賈斯汀錄短片喊：一定可以戰勝

隱瞞大女兒從武漢回來！公務員爸害社區1700多戶隔離...下場出爐

湖北宣布全省「最嚴封閉管理」　關閉公共場所「居民物資統一配送」

「咒罵官員得肺炎」 腳踩林鄭抗議「與疫同住」

重症占確診比例明顯下降！陸衛健委：疫情防控「效果已經顯現」

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

香港54歲男「就醫6次」才確診！無旅行史「燒燒退退」煎熬一周

空氣清淨機過濾病毒　陸疾控專家釋疑

復工災情！他回北京上班8天確診　同事食堂一起排隊就中標

「血漿療法」效果顯著…9位重症患24hrs「症狀減輕」！20位染病醫護獻血

港府正安排包機赴日本　免費接回鑽石公主號300多港人

捐90萬助中國抗疫　小賈斯汀錄短片喊：一定可以戰勝

隱瞞大女兒從武漢回來！公務員爸害社區1700多戶隔離...下場出爐

湖北宣布全省「最嚴封閉管理」　關閉公共場所「居民物資統一配送」

「咒罵官員得肺炎」 腳踩林鄭抗議「與疫同住」

重症占確診比例明顯下降！陸衛健委：疫情防控「效果已經顯現」

中職／大頭兵魏碩成歸隊！放慢腳步二軍出發向王建民學習

香港54歲男「就醫6次」才確診！無旅行史「燒燒退退」煎熬一周

每試必來！奴才一招秒召喚愛貓　網友見水杯驚呼：這樣也行？

入口即化！台南人氣排隊美食　必點隱藏菜單炙繞鮭魚

日本防疫破功！網友炸怒…安倍支持度跌至41％　「內閣總辭」登熱搜

吃得到整隻蝦！台北人氣排隊小吃　必點香辣紅油扁食超過癮

中壢吃貨都在打卡的10間美食　炸雞車輪餅、酸辣海鮮媽媽麵超過癮

空氣清淨機過濾病毒　陸疾控專家釋疑

夜市外帶蚵仔麵...回家打開一看「抽剩菸頭湯裡浮沉」　網傻眼：上面還裹粉...

開學日北市28萬學生上線　柯文哲：將討論班級上課是否戴口罩

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

武漢病毒所研究員為0號病患？　官方回應了

血友病童母是陸配　網友正反論戰

西藏唯一確診是湖北人　網讚逆向思考

陸學者：武漢疾控中心研究員曾被蝙蝠攻擊

她外出買雙黃連「待在家11天」後竟確診　路線曝光

大陸新冠肺炎一天新增139死累計1663人死　確診破6.8萬例

隔離14天無症狀！他復工第一天就發燒

男子解除隔離10天發病　妻兒皆無症狀　

湖北：全省「最嚴封閉管理」嚴管居民外出

病患「醫院內瘋吐口水」！2名醫護已無症狀確診…

于丹跌落神壇　被北大學生轟下台

習近平1/7就知道疫情　1/20就下令防疫

更多熱門

相關新聞

電子手銬防失聯？柯：改稱科技智慧手環

電子手銬防失聯？柯：改稱科技智慧手環

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，但居家檢疫者屢傳失聯，台北市長柯文哲說重話「真的不行就用電子手銬」，不過新北市長侯友宜認為，沒有必要性，關懷、照顧居家檢疫者才是應採取策略。對此，柯文哲16日回應，「這叫做話語術，我說電子手銬大家一聽就覺得不喜歡，如果我說科技智慧手環，大家就很高興接受」。

大馬禁威士特丹號乘客、中國郵輪入境

大馬禁威士特丹號乘客、中國郵輪入境

鴻海將在台灣生產「自製口罩」　集團聲明：確實有規劃

鴻海將在台灣生產「自製口罩」　集團聲明：確實有規劃

隱瞞大女兒從武漢回來　公務員害社區1700多戶隔離

隱瞞大女兒從武漢回來　公務員害社區1700多戶隔離

上海返台搭高鐵挨罰　中央籲撤單！高市府回應了

上海返台搭高鐵挨罰　中央籲撤單！高市府回應了

關鍵字：

武漢肺炎肺炎新冠肺炎封閉管理湖北

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

畢書盡爆認愛3個月分手！

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

雷／《愛的迫降》心電圖逼聲網崩潰

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

獨／恬娃亂入男星告別式！遺孀怒了

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面