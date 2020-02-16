湖北宣布全省「最嚴封閉管理」　關閉公共場所「居民物資統一配送」

▲湖北各縣市已「封城」近一個月，現又宣布「最嚴格封閉式管理」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省政府16日下午宣布，實施「24小時最嚴格的封閉式管理」，嚴管外來車輛，非必需不進出；嚴管外來人員，非必要不入內；嚴管住戶外出，藥品和必需生活物品等可採取集中採購配送等方式進行等。此外，為了加強疫情防控，也禁止所有非必要之車輛通行；關閉所有非必需的公共場所；停止一切群眾聚集性活動；對全體居民進行進行健康排查。

湖北省政府表示，當前，全省疫情防控已進入最吃勁的關鍵期，疫情形勢仍然嚴峻，為有效切斷傳染源，阻斷傳播途徑，遏制疫情擴散蔓延勢頭，現就進一步強化疫情防控有關事項通告如下：

一、 強化屬地防控責任。各市（州、直管市、神農架林區）、縣（市、區）、鄉鎮（街道）要進一步壓緊壓實責任，統籌整合力量，加強社區（村）聯防聯控和群防群控。社區（村）要結合實際，完善上門排摸、人員核實、社區管理等聯動機制。

二、 強化城鄉社區（村）封閉管理。城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理。嚴管外來車輛，非必需不進出；嚴管外來人員，非必要不入內；嚴管住戶外出，藥品和必需生活物品等可採取集中採購配送等方式進行；嚴管經營門店，規範體溫檢測，控制人流量；嚴管不法行為，對不遵守重大突發公共衛生事件I級響應有關規定的，依法採取強制措施。

三、 強化車輛通行管控。全面加強各市（州、直管市、神農架林區）域內交通管控，採取臨時交通管制措施，減少機動車出行。除抗疫車輛、公務用車、公共交通、醫護人員用車、運輸生活必需品車輛和救護、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛外，其他車輛一律禁止通行。

四、 強化重點區域管理。所有非必需的公共場所一律關閉，一切群眾聚集性活動一律停止。超市、藥店等必需開放場所，要合理安排營業時間，嚴格控制人流量，做好人員導流、體溫檢測。實行零售藥店購藥登記制度，購買感冒藥、發熱咳嗽藥、退熱藥等藥品的人員，必須如實填寫姓名、聯繫方式、身份證號碼、住址、體溫等信息，信息必須完整錄入電腦系統才能購買，強化風險管控。對出現確診（含臨床診斷）新冠肺炎病例的社區（村）、小區、居民點、樓宇、工作場所等基層單元，堅決實行14天封閉式硬隔離。

五、 強化居民健康全面排查。對所有居民開展拉網式動態滾動篩查，做到「不漏一戶、不落一人、不斷一天」，確保全覆蓋、無盲區。加強對「四類人員」的流行病學調查，所涉單位和個人必須依法無條件配合，不得隱瞞病史、密切接觸史，不得逃避隔離醫學觀察。拒不配合的，由公安機關依法採取強制措施。居民出現發熱、咳嗽等症狀，必須第一時間向社區（村）報告。社區（村）對發熱病人報告的健康信息認真核查，對確認的發熱病人就近轉送至發熱門診就診。

六、 強化重點人群管理和服務。所有疑似、確診（含臨床診斷）新冠肺炎病例的密切接觸者和不能明確排除新冠肺炎的發熱病人，必須送集中隔離點單人單間留觀，不得居家隔離留觀。鄉鎮（街道）要組建工作專班，做好被隔離人員的醫療救治、生活服務、衛生管理、心理疏導、人文關懷等各項工作。要加強警力配備，維護診療秩序，防止發生次生事件。凡因隔離點建設不到位、床位籌集不到位，導致「四類人員」不能及時收治和隔離的，對因隔離點醫護人員、生活物資、安全保護等保障措施不到位，引發次生事件的，一律嚴肅處理。社區（村）要加強對老幼弱、醫護人員家屬等群體的關愛，做好服務保障。

七、 強化居民生活必需品保障。各地要因地制宜，靈活採取多種方式，保障實行封閉管理後群眾生活必需物資供應。要拓展社區配送服務，大力發展電子商務，加強供銷對接保障，開展「電商+連鎖配送」，推行無接觸式配送服務，推進小區（村組）網上團購，憑證錯峰出門採買。

八、 強化醫用防護物資保障。全省重點醫護物資生產企業的所有產品由省人民政府統一調配。全力支持重點醫護物資生產企業擴大產能，支持有條件的企業技改轉產。加強對疫情防控一線工作人員的醫護物資保障。

九、 強化環境衛生管理。落實環境消毒制度，對重點場所定期進行通風和預防性消毒。所有社區（村）、醫院、隔離點的生活垃圾和醫療廢棄物都必須分類收集處置，切實做到日產日清。

十、 強化單位主體責任。實行企業復工復產報備製，未經縣（市、區）疫情防控指揮部批准不得複工復產。經批准復工復產的企業要全面落實疫情防控措施。機關事業單位辦公場所、園區、樓宇、復工復產企業等要加強體溫監測，認真篩查發熱人員，發現異常及時報告。

十一、強化下沉社區（村）黨員幹部的工作責任。黨政機關、事業單位黨員必須就近下沉到村組、社區參與疫情防控工作，接受鄉鎮（街道）的管理和調度。對不主動報到、不服從調配的，要堅決嚴肅處理，並追究所在單位主要負責人責任。各單位要管好自己的人、看好自己的門，對本單位黨員幹部下沉村組、社區情況建立清單，並報各級疫情防控指揮部備案。

十二、強化個人法定責任。全體居民要自覺遵守疫情防控各項規定。嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，非必要不外出，不參加聚會和集體活動。對違反重大突發公共衛生事件I級響應管控措施、妨礙疫情防控工作的，由公安機關依法採取強制措施。

十三、強化示範帶動。全體黨員幹部、各級人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，帶動家人親屬、街坊鄰居自覺遵守疫情防控各項規定。所有黨員幹部、居民必須服從統一領導和調度，積極參與防疫工作。

十四、強化工作紀律。對防控工作中不擔當、不作為、慢作為的，對貽誤戰機、陽奉陰違、消極應付的，對因封閉管理不嚴、防控措施不力導致疫情蔓延的，對不服從統一調度、影響疫情防控措施落實的，一律從快從嚴追責問責。造成嚴重後果的，實行問責「上追一級」。

十五、強化投訴監督。各地必須向社會公佈本地疫情防控服務熱線電話、網上服務窗口，接受群眾諮詢、投訴、舉報、求助，及時回應訴求，反饋辦理結果。出台舉報獎勵政策，群眾可通過12345熱線、鄂匯辦APP疫情防控專區等途徑，對發熱病人報告不及時、「四類人員」收治隔離落實不到位、疫情防控措施落實打折扣等問題進行舉報。

湖北省政府強調，希望廣大人民群眾繼續理解配合、積極參與疫情防控，支持一線人員開展工作，守望相助、同舟共濟、共克時艱，堅決打贏全省疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

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