韓粉PO「政府發災難財賣口罩日賺45億」　民進黨提告：造謠還算錯

▲有網友在臉書社團造謠民進黨發災難財，警方31日下午受理展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

武漢肺炎疫情持續加溫，31日臉書「員林大小事」「韓國瑜庶民後援會」社團及粉絲專頁居然出現網友po「民進黨政府公司統購後，批給超商4至5元、每個口罩賺3至4元、每天出貨400萬至600萬個，請問民進黨每天可賺多少錢，一天賺1500萬X30=45億元、災難財最好最容易賺了，賺的肥滋滋了、可能很難放手了」對此刑事局31日下午證實，民進黨中央已派人向警方提告，目前由該局專責電腦網路犯罪的偵九大隊受理民進黨報案展開調查。

▲有網友在臉書社團造謠民進黨發災難財，警方受理展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

警方透露，經民進黨交給警方的網路截圖資料，顯示有兩名網友分別在上述社團PO文聲稱；「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4至5元，每個口罩賺3至4元，每天出貨400萬至600萬個，請問民進黨每天可賺多少錢？民進黨禁口罩一個月，只有自己可買跟賣，一天賺1500萬X30=45億元，災難財最好最容易賺，賺的肥滋滋，可能很難放手了！」

民進黨發言人何博文遺憾表示，網友散佈「民進黨政府靠賣口罩賺進45億元」但是居心惡毒的網友連算術都算錯，1500萬X30是4.5億元，並不是45億元。

民進黨31日下午獲悉此假訊息後痛批，雖然選舉已過，但網路上仍有不少惡意帳號、民眾散播惡意假訊息，民進黨今天下午由民進黨新聞部主任楊楊懿珊、發言人何博文到刑事局針對惡意網友提告，刑事局由專精電腦網路犯罪的偵九大隊第一隊受理偵辦，民進黨對上述網友提出妨害名譽以及社維法散播謠言告訴，目前刑事局警方已受力著手展開調查。

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