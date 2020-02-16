江啟臣籲黨員年輕化「由內部改造起」：不是只找幾位青年當花瓶

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨進行黨主席補選，立委江啟臣、前副主席郝龍斌16日先後參加同場國民黨活動，對於黨員爆增引發「人頭黨員」質疑，江啟臣呼籲黨中央徹底了講、清查，以免讓外界誤解，他也強調，黨員需要年輕化，但吸引年輕人「不是只有靠外表或找幾位年輕人當花瓶」，而是要從內部改造做起。

國民黨主席補選登記截止後至今，遭爆黨員數異常暴增近2萬人，甚至一天約有2千人繳交黨費，外界質疑是否有「人頭黨員」，對此，江啟臣表示，黨員繳費期限是2月23日，裡面應該有部分是黨員想投票，所以趕在截止日之前去繳費而增加的合格黨員數，他希望黨員是自主性繳費、投票，外界質疑有人頭黨員的部分，呼籲黨中央徹底了講、清查，不要讓外界有所誤解。

至於黨員結構偏老，江啟臣表示，黨員確實需要年輕化，「如何吸引年輕人，不是只有靠外表或找幾位年輕人來當花瓶、做樣子，絕對不是辦法」，並強調最重要的是從內部改造做起，怎樣從心態上面跟年輕人溝通、讓年輕人了解國民黨思維立場，這是國民黨要改變的。

江啟臣強調，網路化、數位化不只是潮流，而是這個時代生活的一部分，對國民黨來說也不是宣傳的工具或管道而已，而是政黨要把網路數位成為政黨內容的一部分，自然而然地跟年輕人接軌，才能徹底的讓年輕人接觸國民黨。

不過，郝龍斌日前也找來幾位年輕議員當發言人，是否暗指「花瓶」引聯想，江啟臣表示，除了要給年輕人機會 、授權、KPI評比，甚至是進一步的競爭，年輕人才有挑戰、選擇的機會，「給年輕人機會的方式很多 ，不見得是對外發言，我的幕僚團隊基本上都比我年輕，隨行秘書才大學畢業一、兩年，可以發覺到他們的思維想法、做事方法都不太一樣，從溝通中進而激發想法，我個人也非常enjoy在這種團隊工作。」