「國民黨就是輸給內鬥」　江啟臣回擊郝龍斌：黨的問題不光是有無私心

▲郝龍斌、江啟臣。（圖／資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨主席補選由立委江啟臣、前副主席郝龍斌上演世代之爭，針對郝龍斌14日上午受訪提到不會將黨主席做為下一個政治職務的跳板，會不會有被針對的感覺？江啟臣回應，人的心裡想什麼，看到的就會是什麼。他晚間更發文砲轟，「國民黨怎麼輸的？輸給自私、輸給不團結、輸給時代、輸給內鬥內行」。

郝龍斌14日上午接受電台專訪時重申，他將會無私無我、專心專職的擔任黨主席，且不會作為下一個政治職務的跳板，過去黨主席掌握黨權多半都是為了選總統，其他人就不願意合作。至於此番話是否針對對手江啟臣，認為他也該專心專職做主席？郝龍斌說，那要去問江啟臣，他沒有對江啟臣有呼籲。

對此，江啟臣稍早在立法院受訪時回應，「他一直覺得，人的心裡想什麼，看到的就會是什麼。」晚間更透過臉書重申，讓國民黨成為青年人與台灣升級的跳板，「我會拼命用制度防杜任何私心，拿出改革成績就是無私的最好證明。」

江啟臣表示，「國民黨怎麼輸的？輸給自私、輸給不團結、輸給時代、輸給內鬥內行」參選黨主席至今，心裡想的就是如何讓國民黨再起、如何讓國民黨跟上時代、如何建立制度避免人的自私，最重要的是要認真思考「讓國民黨成為青年人的跳板、成為基層的跳板、成為台灣升級的跳板」。

江啟臣說，補選主席的任期只有一年兩個月，要做的事情真的很多，他若當選就是跟時間賽跑拼命建立制度改變國民黨。希望這場主席及常委的選舉能夠回歸到對黨務改革的主軸，大家把方向說清楚，讓黨員做出最適合的選擇。

至於郝龍斌一再重申自己擔任黨主席會專心專職、無私無我，江啟臣說，擔任主席，不但不能有私心，更要有未來性。「國民黨的問題不光是有沒有私心，是有沒有未來？」處理黨務是否無私，是否有其他針對個人發展的考量，應該是外界給予的評價，正如很多黨員也會評價所有的前任黨中央。任何人擔任黨主席，拿出改革成績就是無私的最好證明，唯有勇敢改變，國民黨才有未來！