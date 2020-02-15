改革黨內既得利益者？　郝龍斌：我敢！擺脫包袱才有新未來

▲郝龍斌與江啟臣參加國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席補選3月7日舉行，由前國民黨副主席郝龍斌對決立委江啟臣，而兩人近來透過政見會、媒體專訪、社群媒體上較勁。對於江啟臣說國民黨輸給內鬥，郝龍斌15日表示，誰能擺脫黨內人際關係的包袱，敢在改革路上去碰觸既得利益者？「郝龍斌敢，郝龍斌能！」

郝龍斌在臉書表示，「要革新，先革心」，很多人不看好國民黨的改革，是因為國民黨的包袱太沉重，這些包袱包括黨內老舊宮廷文化、守舊保守勢力的反改革、親共買辦的負面標籤、錯綜複雜的地方派系利益，以及掌權者個人私心。

郝龍斌指出，很多人會質疑，誰能擺脫黨內人際關係的包袱，敢在改革路上去碰觸既得利益者？敢堅持改革去得罪原本支持自己的力量？能不被反改革勢力綁架？「我跟各位說，郝龍斌敢，郝龍斌能！」

▲郝龍斌發文表示，對於黨主席補選，自己沒有包袱。（圖／翻攝郝龍斌臉書）

「為什麼我敢、我能？」郝龍斌強調，在黨內沒派系，也不屬於任何派系，不用考慮自己派系利益，更不會為了護己就排他，黨主席最重要的工作就是，要一視同仁，用人唯才，凝聚黨內最大力量，勇敢改革向前，承諾專職專心做好黨主席，不把黨主席當作政治跳板，尋求其他政治上職務。

郝龍斌認為，只有無私，才能擺脫包袱和顧慮，才能堅定改革，不怕得罪人，更不怕碰觸敏感的既得利益問題，因為沒有自我利益要考慮，沒有自身政治企圖要謀畫，所以敢說「沒有包袱」，沒有包袱，才能大膽向前走。

郝龍斌還說，無私不只是自我期許，更是黨主席最基本的態度，黨主席的態度，會決定未來的作法和選擇的道路，「有包袱，就會瞻前顧後。有包袱，就會首鼠兩端。不圖個人未來，才能擺脫包袱。擺脫舊包袱，才有新未來」。