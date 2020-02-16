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國民黨拚兩岸路線改革　學者批搞錯方向...問題在「權力與文化」　

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▲▼國民黨主席補選政見會，郝龍斌 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨日前舉辦主席補選政見會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／綜合報導

國民黨12日舉行「109年主席補選政見說明會」，針對立委江啟臣、前副主席郝龍斌在兩岸路線上的表態，北京聯合大學台灣研究院教授陳星指出，國民黨沒有認真討論失敗的原因，頻頻在兩岸訴求上動腦筋，顯然搞錯方向，因為國民黨的根本問題是內部出問題，老舊的政黨文化及老舊的權力結構越來越無法適應政黨競爭的快速變化。

日前的政見說明會上，江啟臣表示，九二共識有點舊了，「1992年，我自己也才滿20歲，而當年台灣甚至還沒有總統直選。」也因此，比他還年輕的朋友們，未必由衷認同這個共識能代表自己。他還提到，兩岸關係上，自己將秉持「台灣優先」的態度，堅守民主自由是不能退縮的底線，讓下一代有選擇的權利。

《中評社》日前就政見說明會內容採訪陳星，他認為，九二共識是兩岸穩定的基礎、互動交流的基本前提。二十多年來，兩岸在九二共識基礎上展開交流與合作，取得了備受矚目的成就，「只要可以發揮作用的環境沒有結構性改變，即不存在所謂過時的問題。」

▲▼國民黨主席政見會 江啟臣記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席參選人江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

陳星指出，兩岸政治對立的結構性問題並沒有解決，九二共識仍是兩岸交流與互動時必須遵守的基本要求。所謂九二共識欠缺彈性的說法，如果指向「一個中國原則」，事實上就是要否定九二共識在兩岸關係中的基礎性地位，「已經不是尋求彈性，而是要根本改變兩岸關係發展的現狀。」

他強調，所謂九二共識失去民眾信任，只是把國民黨在選舉中的失利歸咎於九二共識，顯然是偏頗的，「國民黨有其固有的內部問題，解決這些問題，重新獲得發展的力量，才能根本上解決發展問題。」

陳星認為，從選後檢討來看，國民黨並沒有認真討論失敗的原因，而是頻頻在兩岸訴求上動腦筋，顯然搞錯了方向。「因為國民黨從根本上說，是內部出了問題，老舊的政黨文化以及老舊的權力結構越來越無法適應政黨競爭的快速變化。如果不從這些方面找出原因並銳意改革，未來只會越來越萎縮。」

▲▼國民黨主席政見會 郝龍斌記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席參選人郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）

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