黨魁補選「人頭黨員」爆增？　郝龍斌、江啟臣籲黨中央徹查

▲郝龍斌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨進行黨主席補選，卻爆出黨員人數異常爆增近2萬人，遭質疑是否有「人頭黨員」，對此，立委江啟臣、前副主席郝龍斌16日先後參加同場國民黨活動，受訪時齊聲呼籲黨中央徹查，郝龍斌強調，若由人頭黨員操作選舉對選舉不僅不利，對黨改革的形象也有折傷。

國民黨主席補選登記截止後至今，遭爆黨員數異常暴增近2萬人，甚至一天約有2千人繳交黨費，外界質疑是否有「人頭黨員」，郝龍斌表示，他不知道這些是否是人頭黨員，但黨費如果是一人替很多人交，可能就是問題，黨中央應徹查，尤其如果三年都沒有繳交黨費，一次補繳，純粹為了選舉投票而來，「是不是真的認同國民黨理念，應該要徹查，若由人頭黨員操作選舉對選舉不僅不利，對黨改革的形象也有折傷。」

江啟臣則說，黨員繳費期限是2月23日，裡面應該有部分是黨員想投票，所以趕在截止日之前去繳費而增加的合格黨員數，他希望黨員是自主性繳費、投票，外界質疑有人頭黨員的部分，呼籲黨中央徹底了講、清查，不要讓外界有所誤解。

至於黨員結構老化，郝龍斌表示，年輕人不認同國民黨的比例過高，因此他一再強調國民黨要爭取年輕人支持認同，最重要就是改變又老又紅的形象，「我們不能有買辦文化、親共，兩岸立場要強，這都是現在年輕人對國民黨的刻板印象，另外被大家詬病的國民黨宮廷文化、內鬥內行外鬥外行等都要改革。」

對於江啟臣稍早受訪時稱「吸引年輕人不是只有靠外表或找幾位年輕人來當花瓶、做樣子」，郝龍斌日前才公布發言人團隊，引發聯想。對此，郝龍斌強調，他們要爭取社會大眾的支持，不是針對特定年輕人，除非黨的形象改變，才有可能爭取年輕人認同，更重要的是要給加入國民黨的年輕人舞台，有充分發揮的機會，並強調發言人團隊沒有家世背景，但也讓他們有舞台發揮的機會。