2山客登「大禮步道」迷途求援　花蓮部落族人協助搜救尋獲

▲▼迷途山客已偏離常規步道，無明顯路徑可循，且該處地形險峻，當地民宿業者參與協尋。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局28日下午接獲民眾報案，他的妹妹與另一名外籍人士於大禮部落及砂卡噹步道間區域迷失方向，向消防局請求協助救援。花蓮縣消防局獲報組成搜救小組深入山區，於隔日下午順利將該女子及其外籍友人順利救援下山。

花蓮縣消防局28日15時22分接獲民眾報案後立即派遣花蓮分隊、北埔分隊及美崙分隊共3名搜救人員集結前往救援，並同步聯絡太魯閣國家公園管理處巡山員及保七總隊，組成5人搜救小組立即入山區搜救。





搜救人員從砂卡噹步道登山口進入救援，因迷途者所在位置已偏離常規步道，無明顯路徑可循，故請當地民宿業者協尋，29日00時20分在大禮部落及砂卡噹步道間發現兩位迷途者，因該處地形險峻，無法依原路返回大禮部落，亦無法下切至砂卡噹步道，且正值深夜視線不良，因安全考量，消防局於隔日早晨派遣第二梯次人員攜帶救援裝備前往支援。搜救人員及迷途民眾於於29日16時10分回到登山口，順利完成搜救任務。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，十分感謝大同大禮部落民眾協助，並呼籲遊客，從事山域活動避免行走非正規道路，應穿著適當裝備及攜帶足夠的糧食飲水及防寒衣物，並應先行調查該路徑往返所需花費時間，通訊裝備更是重要，千萬要做好準備再入山，避免危害發生。

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