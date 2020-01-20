漢神揮軍北上！進駐台中「洲際娛樂商城」2024年開幕　3.4萬坪大過漢神巨蛋

▲漢神百貨預計進駐「台中洲際娛樂商城」。（圖／漢神提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨南霸天「漢神百貨」去年才完成本館改裝，奠定南部精品消費市場高標，2019 年業績比 2018 年成長 24%，今（1／20）正式宣佈將揮軍北上台中，與中信金控子公司台灣人壽轉投資的午資開發，合作進駐「台中洲際娛樂商城」打造新大型商場，面積達 3.4 萬坪，比 2 萬多坪的漢神巨蛋還大。

高雄百貨市場總營業額已破 400 億元，加上 OUTLET、購物中心規模約可破 550 億元，漢神在高雄地區2館去年總營業額達到 226 億元，比 2018 年的 205.5 億元成長 10%，持續穩定已經拿下超過 50% 的高雄百貨市場，去年漢神本館改裝時，曾透露將「走出高雄」，目前確定北上首站將選擇台中地區。

「台中洲際娛樂商城」基地位於北屯區崇德路與環中路口，商場面積約 34,000 坪，規劃成地上 7 層、地下 4 層的建築，比面積約2萬餘坪的高雄漢神巨蛋更大，並且串聯棒球園區，與購物中心的「科技娛樂新創商業複合空間」，內容包含多元餐飲、宴會廳、娛樂購物、影城等生活娛樂空間。

漢神表示，「台中洲際娛樂商城」將提供台中市區商場最大的停車場空間，預計會有 2500 個汽車停車位，加上 4000 個以上機車停車位，號稱可解決台中市民在市中心購物停車一位難求的困擾，另外針對精品高端消費者，也規劃「精品 VIP 停車位」來打造尊榮級的購物體驗。