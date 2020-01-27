開車進部落亂停…泰雅族居民火大呼喊　他匆忙移車竟發現「超可愛」的一幕

▲把車亂停擋到一戶人家的門口，駕駛被罵後趕緊前往移車，原本還暗自擔心愛車可能被刮花報復，沒想到竟被居民洗乾淨了。（圖／民眾提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子經常到各地出差，某次出任務要進入烏來福山，開了快100公里的路總算到目的地，他心情焦躁看到空地就把車停了，過一陣子後，當地泰雅族的代表以濃厚腔調喊，「你的車擋到人家門口！」男子急忙道歉，但就在移車前發現超窩心的一幕，直呼「太可愛了吧！」

原來！被車擋道的人家從側門走出，氣噗噗走上前，但近看發現車太髒，決定拿起水管開始往車上澆水，把泥濘沖掉後再請部落代表協助尋找車主。

29歲陳姓車主看到愛車被洗乾淨，心裡歉疚又驚喜，深深被泰雅族善待外地人的行為感動，以燦笑表情移車並直呼「太可愛了吧！」事後還拿起手機拍下未擦乾的愛車並PO上臉書。

網友看到照片紛紛留言，「你運氣好，我以前小學刮過一台停我外公院子的車，用石頭整個繞一圈，然後還在車門上刻王八蛋」、「害我也想開去停...」、「洗完才叫太可愛XD」、「那邊的人真的很善良可愛，我們很常去那訓練」、「外地車亂入烏來，居民罵歸罵，卻幫忙洗車…」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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