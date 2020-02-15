行政院要求各部會推「振興抵用券」多元服務　文化部擬提展演消費





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊，政府研擬推出「振興抵用券」減緩對相關產業衝擊、進一步促進消費。行政院發言人Kolas Yotaka 15日表示，「振興抵用券」不一定會以「券」的方式出現，盼能多元使用，擬擴及演唱會等藝文消費。

針對振興抵用券，經濟部次長王美花日前表示，未來會用在商圈、夜市、餐廳，範圍具體會到哪裡，會再細部的確認，抵用券的部分是消費者消費，政府幫你折價，「你要去消費了，我們才會有給你這樣的一個抵用的概念」，因此，夜市消費券與振興抵用券兩個機制不太一樣，會等疫情比較緩和再來大力推動振興抵用券。

經濟部補充，抵用券可以用在商圈、夜市、餐廳，等疫情緩了之後才會推出這樣的方案，至於金額到底多少錢還要再評估。

Kolas 15日表示，行政院指示相關部會，可多元延伸「抵用」的概念，不只僅用於商圈、夜市、餐廳，還可延伸至不同的商品與服務。舉例而言，藝文產業有許多展會、表演、視覺藝術多在室內舉行，這次也受到衝擊；因此「抵用」概念的具體作法，未必是以「券」的形式呈現。

Kolas 強調，細節的紓困規劃將由文化部說明。行政院也請其他各部會以相同的精神盤點，盡速提出做法，要把各產業受到疫情的衝擊降到最低。