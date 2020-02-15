田協籲跑友別出境跑馬　東京馬拉松懇求大陸選手退賽

▲東京馬拉松主辦方再發聲明懇求大陸選手退賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

東京馬拉松主辦單位昨（14日）再度發聲明表示，懇請居住在中國的選手放棄參加今年的比賽。大陸田徑協會也呼籲，跑友近期儘量不出國出境參加馬拉松及相關運動賽事。據了解，受新冠肺炎疫情影響，大陸的各項路跑賽事取消或展延，部分選手選擇轉往海外參賽，無形中增添病毒流動傳播的風險。

▲大陸田徑協會發出的倡議書。（圖／翻攝自澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，田協在倡議書中提到，為防止新冠肺炎疫情跨境傳播、保障馬拉松跑者自身及他人身體健康和生命安全、尊重相關國家地區民眾及跑者，建議馬拉松跑者近期儘量不出國出境參賽。

報導稱，六大滿貫之一的東京馬拉松賽事，以及頗負盛名的京都馬拉松比賽均已建議大陸跑者不要參賽，並提出了「任何居住在中國境內的跑者，無論國籍，名額均將保留至下一年」的政策。昨日，東京馬拉松主辦方再發聲明，懇求大陸跑者能自願放棄參加2020年東京馬拉松，「如果這些選手放棄今年比賽，他們的參賽資格不僅將保留到明年，而且還將免除明年比賽的報名費用。」

本屆東京馬拉松訂於3月1日舉行，3萬多參賽者中，來自大陸的跑者約有1800人。自新冠肺炎疫情爆發後，主辦方四度發出聲明，包括成立應急小組；無法參加今年比賽的選手可以將參賽資格延續到明年，但需重新繳納報名費；提出四項預防措施及給需要的選手發放口罩。

