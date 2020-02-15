新北市紓困計畫出爐！受疫情衝擊民眾每戶最高補助一萬元

▲新北市紓困計畫記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝撃各界，新北市長侯友宜指示各局處要積極聆聽各界意見並集整地方建議，15日對外公布新北市版本舒困計畫，包括受新冠病毒疫情衝擊產業之家庭，每戶最高可補助1萬元。

新北市副秘書長劉和然昨日召集8個局處與協助單位召開會議，研擬紓困方法。經各局處討論後提出紓困計畫，以「急、速、寬、減、補、平」六大原則，務求讓地方產業跟市民的生活盡快回復正軌。

在「急」難救助方面，因本次疫情影響工作導致全家生活陷困、因疫情住院家戶中無其他工作人力而生活陷困、甚或因疫情造成產業歇業未能領取相關勞工補助或失業救助致生活困頓的民眾，只要備妥相關文件，即可向社會局教助科提出申請，給予每戶最高1萬元的申請補助，相關經費市府會媒合社會資源辦理。

申請條件包括，一、負擔家庭主要生計責任者，因本次疫情影響，而暫時無法工作，導致全家生活陷困。二、負擔家庭主要生計責任，因本次疫情住院，家戶中無其他工作人力，生活陷困。三、負擔家庭主要生計責任者，因疫情而造成產業歇業或停工，但未能領取相關勞工補助或失業救助，致全家生活陷困。四、已申請福利項目或保險給付，尚未核准期間生活陷於困境。

除了提供急難救助金，市府也針對實施無薪休假事業單位，輔導簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，且要求每月工資不得低於法定基本工資。市府同時關照產業界，針對受疫情衝擊的企業,依照中小企業貸款現有機制提供資金協助；也會依個案實際情形，幫助業者跟銀行協商放「寬」貸款期限，解決企業短期現金流收入銳減的狀況。

另外，經發局針對公有市場攤商二月份租金，將「減」收兩成，後續視情况逐月檢討，而為活絡經濟、提升買氣，將協助商圈跟市場的行銷規劃活動，自三月起受理商圈和市場的行銷活動提案，提供經費「補」助，而上遊每一個紓困方案，侯友宜特別責成各個局處都要盡力減少行政流程，以最快的「速」度解決民眾跟業者的困難。

為因應民眾因擔心疫情而減少外出消費，新北市協調購物電商平台業者以最快速度搭建虛擬通路「平」台，讓實體經濟受衝擊的業者，比如親光工廠、餐飲、飯店、娛樂、市場攤商等業者，可經電子商務尋找機會，同時也可降低疫情對市民生活的衝擊。

在學子就學方面，教育部雖將各級學校開學期程由原來的2月11日延後為2月25日，但仍有許多須面對的課題，教育局也擬定了四大因應與紓困的方案。

首先，家長如因隔離、檢疫或請防疫照顧假，無薪資收入導致生活困頓，將結合「幸福晨飽早餐」、「午餐補助計畫」及「幸福保衛站」計畫，由導師主動關懷愛影響之家庭，隨時提供補助。

第二，針對因疫情無法返回中港澳就學之新北市民及其子女，國中、國小學生得依戶籍向對應學區學校提出申請，高中職則開放單一受理窗口，並請市內高中職提出可隨班附讀之名額。

第三，後開學同時衝擊到代理教師的工作聘期，教育局將統一調整聘約迄日至109年7月15日止，維護代理教師工作權益及應得薪資。

第四，新北市學校之安心蔬菜之有機、產銷履歷供應單位及在地小農由農業局、教育局共同協助以規劃冷藏冰庫，採優先拍賣制及保價補貼。

最後，因應疫情可能造成市民身心受創的情況，於疫情穩定後，新北市政府與宗教團體合作，設置「心靈慰助專線」，以電話諮詢方式，提供宗教心靈慰助服務，協助市民透過信仰力量支持，儘快回復正常生活。

侯友宜強調，面對新冠病毒（COVID-19）新北市府以最高標準做好防疫措施，而市民朋友在生活、就業與就學上的各種擔心與問題，市府亦會持續傾聽，與市民朋友站在同一陣線。