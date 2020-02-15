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千人參加公司周年慶！　新冠病毒「瘋狂傳四代」...29人確診了

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▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

▲湖北某科技公司出現員工傳染的情況。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，一張病毒瘋狂傳播的圖譜近日曝光，引起熱議。湖北武漢市某公司近日陸續有員工被檢測出患有新冠肺炎，到目前為止共29人。經查，是因為該公司在去年12月時，舉辦了一場週年慶典，當時參加人數多達千人，導致出現「四代傳播」的情形。

綜合陸媒報導，湖南省疾控中心專家近日公布出一張病毒傳播圖譜，清晰畫出涉及湖北、湖南、貴州、廣東等4省6市的傳播大網。據悉，是發在某科技公司在去年年底時，舉辦了一場10週年慶典，數千人齊聚一堂，沒想到看不見的病毒隨之傳開。

起初，是一名楊性女子稍感不適卻照常上班，導致辦公室的同事李某霞和楊某桃都被感染；隨後，其中的楊某桃又傳染給自己的兒子，成為三代病例傳播。事後，楊女又和另外兩名同事曾某輝和彭某海一起吃飯，就這樣經過短短三天，病毒就傳染二代病例4人，繼發傳染三代病例1人。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情持擴散，大陸患病人數暴增。（圖／路透）

另一名第一代患者劉某西則是回長沙後感覺喉嚨痛，但他當時並沒有引起太在意，導致傳染給密切交往中的好友章某英。之後，章某英又將病毒傳染給三代病例同事王某東。

同為第一代病例的楊女和劉某西都沒有察覺到危險的來臨，1月10日致12日又共同參加了該公司的大型培訓會議，共有282人參與，其中有過湖北居住或旅行史的則多達39人。

病例被發現後，湖南省疾控中心、長沙市疾控中心和望城區疾控中心聯合展開跨省跨市跨區大追追蹤。由於新型冠狀病毒通過兩次大型集會，在湖南各地至少引發了5起以上的聚集性疫情，發現酒店其他會議參會人員、酒店工作人員及入住的散客，共1,130人又有切接觸情形，最後確診病例共29例。

湖南省疾控中心表示，所有確診及疑似的病例背後，還會有更多密切接觸人群的存在，需要進一步隔離觀察。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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