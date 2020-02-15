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醫院回收的鈔票「直接銷毀」　陸央行：盡可能以新鈔為主

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▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲廣州將銷毀醫院等地回收之現鈔。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

人民銀行廣州分行近日透露，疫情期間從醫院、農貿市場以及公共運輸行業回收的現鈔，將依照相關規定直接銷毀、不再投放市場。

根據《南方網》報導，疫情期間，人民銀行廣州分行轄內的各商業銀行，將對從醫院、農貿市場和公交行業回收的現鈔進行全額清分、消毒，做好特殊標識和消毒記錄後上交人行廣州分行，由廣州分行依照相關規定直接銷毀、不再投放市場。

此外，人民銀行副行長范一飛15日也在記者會上表示，人民銀行要求商業銀行對外付出現金盡可能以新鈔為主，對在醫院、農貿市場回籠的現金採取特殊處理，「對疫情重點地區現金採取紫外線消毒，14天後投放市場，非疫情地區7天後投放市場。」

范一飛還指出，對疫情較重之湖北地區的現金供應，採取了四項特殊措施，一是春節前人民銀行緊急向武漢調撥新鈔40億元，加大對醫院等疫情防控關鍵單位的現金供應；二是要求人民銀行各分支行全力保障現金供應，盡可能對外投放原封新券或疫情前回籠的發行基金；三是做好流通中現金的消毒，對重點單位的回籠現金，要求暫存庫房等，同時，暫停跨省調撥和部分疫情嚴重地區的省內調撥，減少病毒傳染；四是要求各商業銀行嚴格落實收支兩條線，收到的現金，必須經消毒處理後才能投放給客戶。

▼人民銀行副行長范一飛。（圖／大陸國新辦）

▲▼人民銀行副行長范一飛。（圖／大陸國新辦）

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