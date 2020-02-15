影／陸男童染病堅持上課　女外師教到淚崩「一定要康復！」

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情影響下，大陸各級學校都延後開學，上海、重慶、江蘇、山東等多省市更是直接宣布2月底前不開學。雖然不能開學，孩子們並沒有放棄學習，美國英文老師Tracie日前遠距為一名遼寧瀋陽的男童Sunny上課，發現Sunny一直打噴嚏，但仍堅持上課，以為男童一家都感染了新冠病毒，心疼淚崩。

從兩人上課的影片可以發現，Sunny當天的精神看起來不太好，而且一連打了3個噴嚏，令Tracie看得相當心疼，詢問起Sunny及Sunny的母親，「你生病了嗎？你感染了病毒嗎？我很抱歉聽到這個消息！我希望你們快點好起來！」並提到若Sunny身體不適，能立即停止教學，改日再上課。

▼Sunny連打3個噴嚏，讓老師非常心疼。（圖／翻攝微博）



說著說著，Tracie還哭了出來，難過的表示，「美國有很多人都在為你們祈禱，我希望你們好起來，你們一定能康復！我很抱歉，我很愛我的這些中國孩子們，我希望孩子們及他們的家人都能健康快樂。」下課之後，Tracie也發文指出，她已經在線上教了1000多節課了，這是第一次在課堂上流淚。

Sunny的故事在外師群組引起很大的討論，線上教育廠商VIPKID也特別聯絡了Sunny的母親，發現是虛驚一場。Sunny的母親表示，孩子只是普通感冒，因為語言溝通問題，才讓老師誤會了，非常感謝老師的關心，「希望老師不要太擔心，我們一定會戰勝病魔。」

▼眾多外師為中國加油。（圖／翻攝微博）

