「跑錯包廂」爆衝突！基隆男背部中刀　3男依殺人未遂送辦

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁二路一家KTV14日發生酒客鬥毆事件，一名28歲蔡姓男子背部遭人持利器中刀砍傷送醫，經院方搶救後，目前已轉送普通病房，基隆警在案發16小時後，14日晚上迅速將3名男子查緝到案，偵訊後依觸犯刑法殺人未遂罪及第150條聚眾鬥毆罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。警方追查衝突起因，疑因跑錯KTV包廂，雙方引發口角後爆衝突。

▲ 基隆KTV跑錯包廂爆衝突男遭刺殺背中刀，3男殺人未遂、聚眾鬥毆送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市仁二路一間KTV14日上午上午7時50分左右，一名28歲蔡姓男子疑似與他人發生衝突，遭人持利器中刀砍傷，躺在陽台倒臥血泊之中。警消人員獲報到場，蔡男意識清楚，趕緊將人送往醫院搶救。經院方緊急插管引流搶救，目前已男子無生命危險，已轉普通病房。

▲ 警方案經調閱監視器及查訪在場人，鎖定3名男子涉案，於14日21時許案發後16小時內。

基警第一分局長婁子即率偵查隊長與忠二路派出所所長到場指揮偵辦，經警察局局長詹永茂指示，與警察局刑警大隊共組專案小組積極偵辦。警方案經調閱監視器及查訪在場人，鎖定3名男子涉案，經編組兵分多路同步查緝，於14日21時許案發後16小時內，迅速將3名男子查緝到案，偵訊後依觸犯刑法殺人未遂罪及第150條聚眾鬥毆罪嫌，移送基隆地檢署偵辦並建請羈押。

基隆警第一分局為安定民心，另於15日凌晨2時，機動召集偵查隊及各派出所線上所有警力，編組對該KTV實施高強度臨檢，威力掃蕩，震懾不法，以遏止暴力犯罪發生，淨化治安。

因適為防疫期間，且於包廂室內密閉空間臨檢，分局長婁子才特別要求同仁注意防疫，一律配戴口罩執勤，也宣示，治安無假期，雖為防疫期間，仍會針對本轄易發生酒客滋事鬥毆及黑道幫派分子、青少年易滋事聚集場所，機動實施高強度臨檢，嚴打嚴辦，全力維護社會治安。

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▲▼ 基隆警於15日凌晨2時，機動召集偵查隊及各派出所線上所有警力，編組對該KTV實施高強度臨檢。