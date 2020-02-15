老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」　社區居民拍80秒影片嘆：完了

記者黃翊婷／綜合報導

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，武漢當地的內部情況一直是外界關注的重點之一。近日推特上流傳一段母親看著死去的兒子被送上搬運車的影片，在這1分20秒的時間裡，婦人一邊哭喊「我兒啊」一邊跺腳，似乎完全無法接受親人離世的事實，讓網友們看了也忍不住鼻酸。

影片中，拍攝者應該也是同社區的住戶，他看到4名身穿防護衣的工作人抬著一具遺體走出來，低聲說了一句「完了」，與此同時，還能聽到不遠處有女性哭喊的聲音；接著，一名婦人從屋子裡衝出來，看著搬運遺體車輛的後車門緩緩關上，激動到一邊哭喊「我兒啊」一邊跺腳，一度情緒崩潰，需要旁人安撫、攙扶。

▲推特網友PO文全文。（圖／翻攝自推特／@mr_yan_vip）

上傳影片的網友在推特PO文中聲稱，「外界對武漢知之甚少，此時此刻，必須將武漢真實的情況告訴世人。救助車已經改裝成運屍車，而這輛車裡面已經塞滿了屍體。」其他網友也紛紛留言表示，「這哭聲聽了心裡真的不舒服」、「看了很揪心」、「媽媽只能眼睜睜看著孩子離去啊」、「我們能做的，最多只是如實記錄」。

但是光靠這段短短1分20秒的影片，也無法認定死者就是受到新冠病毒感染而死。另一派網友認為，就算這個人真的是感染病毒去世的，遺體勢必得妥善處理，不然只會讓病毒擴散，傳染給更多人，「這不是人無情，而是病毒不饒人」、「相信中國一定能打贏這場病毒戰役的，所以不傳謠，不信謠，為中國加油」。