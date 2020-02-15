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日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

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▲日本橫濱港救護車。（圖／路透）

▲橫濱一名30多歲的消防員，搬運過患者就感染新冠肺炎（COVID-19），圖中非當事消防員。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本厚生勞動省14日深夜再公布1例確診病例，患者是30多歲的橫濱市消防隊員，參與過搬運鑽石公主號的確診患者任務，14日確診感染新冠肺炎（COVID-19）。日本14日單日就公布8人確診，累積病例259例。

厚生勞動省指出，這名消防員10日參與搬運鑽石公主號確診患者任務，全程戴口罩與護目鏡，11日就發生輕微發燒症狀就醫，並且暫停工作，也確認過該名消防員近期沒有中國旅遊史。

厚生勞動省堅稱，到目前為止，還沒有發生過與確診患者接觸幾個小時就感染的病例，「只是搬運就引發感染的機率很低」，而且消防員全程都有派口罩與護目鏡，所有工作環節都按照手冊指示。

▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲日本的259例確診病例，光是鑽石公主號就有218例。（圖／路透社）

日本累積確診的259例當中，其中有218例發生在橫濱外海的鑽石公主號遊輪上，另外41例發生在日本境內。

外交部目前對日本發布「灰色旅遊警示」，提醒國人注意，並呼籲赴日旅遊應投保醫療險、旅遊平安險及不便險。另外，日本政府自2月13日起，除針對湖北省外，也擴大對「申請進入日本之日前14日內曾滯留中華人民共和國浙江省之外籍人士」及「持有浙江省發行護照之該外國人」實施入境限制，除非有特殊事由，否則一律禁止入境日本。

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