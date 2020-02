埃及衛生部宣布：外國男性確診「新冠肺炎」　資訊超神秘網友罵翻

▲ 埃及示意圖。埃及出現第一起新冠肺炎確診病例。(圖/路透)



根據荷蘭的國際通訊社BNO NEWS報導,埃及宣布出現第一例新冠肺炎(COVID-19)確診病例,這也是非洲大陸第一起確診病例,非洲正式宣告失守,但是埃及衛生部鎖透露的資訊,卻相當籠統,讓網友罵翻。

埃及衛生部發言人哈立德•穆賈希德(Khalid Mujahid)也在臉書上發表聲明,是一名境外移入的外籍男性,經過篩檢後確定病毒核酸呈現陽性反應,但是該名病例無明顯症狀,衛生部已經對該案例接觸過的相關人士,進行為期14天的的隔離措施,籲請民眾不用擔心。

WHO駐埃及代表約翰·加博爾(John Gabor)博士也公開稱讚埃及,危機處理的速度與透明度都相當高,立即採取了預防措施,埃及制定出良好的計畫應對新冠病毒,也是東地中海地區,最早獲得從WHO獲得檢測試劑的國家。

但是埃及衛生部長發言人並沒有說明,這名境外移入的外國人,來自哪個國家,埃及網友也人心惶惶,紛紛在臉書中留言,要求公布這名案例更詳細的背景,包括來自哪個國家,以及曾經在哪個城市從事過哪些活動,這樣的訊息有公布跟沒公布差不多。

