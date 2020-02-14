全民防疫意識提高　鄭文燦：美食廣場防疫工作完備

▲鄭文燦前往桃園區ATT筷食尚視察美食廣場防疫工作。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫期，各百貨商圈、美食廣場生意大受影響！桃園市長鄭文燦14日前往桃園區ATT筷食尚視察美食廣場防疫工作表示，ATT筷食尚位於桃園車站前商圈，品牌店家超過30個，賣家及各家業者，每2小時廣泛的消毒手扶梯扶手等公共區域，整體環境衛生良好，以高標準防疫，要讓消費者安心享用美食。

鄭文燦市長指出，連日來陸續視察多個機構及服務業，也逐步感受到全民的防疫意識大幅提高，對於整體公共衛生也相當有助益。後續也會持續視察百貨商場、賣場等人潮聚集之處，落實各項防疫整備。

▲ATT筷食尚美食廣場防疫工作完備。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥表示，美食廣場、百貨公司是人潮密集的公共場所，感謝第一線工作人員的辛勞及配合相關防疫工作，加強環境清潔消毒，落實相關防疫整備。另也提醒市民朋友2月10日起，自中國港澳入境（含香港、澳門轉機）的旅客，均需居家檢疫14天，居家檢疫者務必待在家中配合相關檢疫措施，共同度過本次疫情。

市府指出，ATT筷食尚每2小時廣泛的消毒手扶梯扶手、電梯內外按鈕、美食區及休息區等公共區域，整體環境衛生良好，避免因接觸而產生傳播感染的問題，以高標準防疫作為讓消費者安心享用美食。

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