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大力宣傳「治未病」！陸專家：新冠肺炎初期患者應「第一時間吃中藥」

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▲▼武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益蔓延，截至目前都沒有任何特效藥醫治，不過卻有中國專家指出，民眾若感染新冠病毒，應該第一時間吃中藥調理，以防止由輕症轉為重症；若是重症患者，則需要透過中西醫結合治療，減少死亡率。

綜合陸媒報導，湖北省政府新聞辦公室14日晚間時，召開第24場新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會，有記者問及「現在群眾對中醫藥比較認可，請問中醫藥在疫情的防控中發揮了什麼樣的作用？針對新冠肺炎患者，中醫藥介入治療的最佳時期是什麼？」

「一旦得新冠肺炎的時候，應該第一時間吃上中藥。」中國國家中醫藥管理局醫療救治專家組組長、中國科學院院士、中國中醫科學院首席研究員仝小林回應指出，現在很多民眾對中醫「治未病」思想還不夠了解，應該大力宣傳，若知道怎麼防、怎麼治，「大家心理也不慌張了」。

仝小林進一步解釋，住院病人來自於隔離點，隔離點的病人則來自於社區，所以整個中醫藥的防控必須做到「關口前移、重心下沉、早期介入、全程干預，把新冠肺炎能夠阻斷在萌芽之中」。

仝小林指出，他們會對密切接觸者重點預防，但若是剛感染新冠肺炎的患者則第一時間吃中藥調理，有效防止由輕症轉為重症，「到了重症的時候，中西醫結合去救治，減少死亡」。最後，他強調，恢復期時，可以透過中醫的特色，以火罐、針灸、刮痧、食療、心理治療等等，都能幫助病人盡快恢復。

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