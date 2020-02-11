巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫…科學家驚：是全新變異種

▲巴西人造湖所發現的新種病毒「雅拉病毒」（Yaravirus）。（圖／biorxiv.or）

記者陳亭伃／綜合報導

就在新型冠狀病毒肆虐全球之際，科學家在巴西的人造湖「Lake Pampulha」中，發現了一種從未看過的病毒，目前已經將它暫命為「雅拉病毒」（Yaravirus brasiliensis）在目前所知的基因排序組合中，幾乎沒有可配對識別的，這讓科學家相當震驚，因為等同於發現了一個全新的病毒種類，目前正致力研究其內含物。

根據《Science Alert》報導，這個雅拉病毒從巴西被發現，由約80奈米大小的顆粒所組成，目前公開的8500種基因組幾乎沒有辦法配對，甚至只有6個「勉強」跟雅拉病毒有些關聯。而之所以取名為雅拉，則是引巴西神話中水神的名稱命名。

研究人員表示，雅拉病毒並非是用複雜的基因組所呈現，而是帶有大量過去未曾發現的基因，甚至研究團隊都知道現在的病毒更加複雜，但是近幾年科學家發現病毒變異，這些變異的形式也讓大家開始思考病毒是如何傳播或是作用為何。

目前研究人員以現有的8500個病毒基因組中，僅找到6個勉強跟雅拉病毒「有關聯」的基因，另外90％都是從未出現過的，被認為可能是所謂的「孤兒基因」。但研究人員也憂心，發現新種病毒，恐怕也是表示將會打開另一個世界的大門，病毒恐怕已經存著巨大的變異性。



►奈及利亞爆怪病「感染48hrs內亡」104人都中 非武漢肺炎、伊波拉

►陸委會開放陸配探親「改2條件」專案申請 網友洗板吵翻：先處理現況！