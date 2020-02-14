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今年最棒情人節禮物！　善心人士送豐原醫院120個N95口罩

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▲台中市衛生局準備將分到的口罩分送給醫護人員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼衛生局獲得中央發配的口罩後，立即清點數量、打包分箱，分送給醫護人員。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，台中市衛生局已陸續領到中央配發的10批、2百多萬片口罩，並立即透過醫師公會及藥師(生)公會轉發給各醫療院所，讓防疫最前線的醫護同仁安心抗疫，衛福部立豐原醫院14日下午則是收到1名熱心人士贈送120個N95口罩，成了醫護人員今年最棒的情人節禮物。

▲台中市衛生局準備將分到的口罩分送給醫護人員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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衛生局長曾梓展表示，衛生局獲得中央發配的口罩後，便立即清點數量、核算數目、打包分箱，並召集台中市六大醫師公會及四大藥師(生)公會，藉由公會儘速轉發口罩給各醫療院所，將口罩送到每位醫療及防疫人員手上，由於核配量只達需求量5成左右，衛生局會視接觸病患的醫事人員數，以及收治隔離病房等情況調配口罩量。

▲台中市衛生局準備將分到的口罩分送給醫護人員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲豐原醫院收到熱心民眾送來的口罩。（圖／豐原醫院提供）

衛生局表示，目前台中市無本土案例或社區感染情況，但仍然全力執行防疫工作，並且提醒民眾，勤洗手比戴口罩更重要，健康的人不用戴口罩，把防疫物資留給需要的人及醫療人員們。

另外，1名住在豐原的善心人士下午捧著1盒120個N95口罩，送到豐原醫院，希望醫護人員不用為口罩而煩惱，感謝他們對病患的照顧及辛勞，也為自己的家鄉盡一份心力。

豐原醫院表示，善心民眾此舉可說是送給醫護人員今年最棒的情人節禮物，也希望疫情能順利平安結束，並提醒民眾進出醫院要戴口罩，保護自己也保護患者，更要勤洗手，才是最佳的保護法則，目前醫護人員的口罩是1天1個，如果有損毀或沾到血液等汙染，才能換新一片。

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