湖北孝感「全封閉管理」　居民一律禁止外出「物資統一配送」

▲大陸微博vlog博主記錄武漢封城日記。（圖／微博／蜘蛛猴麵包）

記者劉亭／綜合報導

繼黃岡之後，湖北孝感全市升級管控。孝感市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部今（14）日宣佈緊急命令，所有社區一律實行全封閉管理，所有車輛一律從嚴管控；所有社區居民基本生活必需物資由街道(鄉鎮)及社區(村)居委會組織配送，急需物品實行代購服務。

孝感市人民政府14日下午公佈，為了全面貫徹黨中央、國務院、省委、省政府對新冠肺炎防治工作的要求，因應當前疫情嚴峻形勢，把每項工作徹底實施，發佈最新的《關於孝感市域範圍內全面升級防治管控措施的緊急命令（15號令）》。

對「四類」人員的隔離進一步嚴格管理，嚴格控制人員流動和車輛通行，徹底阻斷疫情傳播，緊急令命如下：

一、全市範圍內所有發熱病人收治管理必須嚴格按照《關於建立全市整體聯動機制切斷疾病傳染源構建閉環管理防治體系的通知》（孝感防指發[2020]16號）要求，全面細緻抓好落實，各項工作責任和機制必須嚴格落實到位。

二、強化發熱病人預檢分診、分類隔離留觀治療的管理，不得讓一個發熱病人在社會上流動。

三、強化對全市城鎮社區、農村從武漢回孝感，以及孝感到武漢的人員及密切接觸者的追蹤摸排，對所有疑似病例和確診病例的密切接觸者的追蹤摸排，並一律隔離留觀，不落一戶，不漏一人。

▲新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續延燒。（圖／路透）

四、對已經明確為確診和疑似病例的家庭成員必須送到集中隔離留觀點單獨隔離留觀，不得居家隔離留觀，嚴防交叉感染。

五、按照《關於做好發熱病人集中隔離治療管理的通知》（孝感防指發[2020]27號）要求，全市必須構建統一高效的醫療診治機構，嚴格規範高效的診治流程及救治管理，強化對醫療救治工作的政治領導，全面統籌醫療資源和救治力量，最大限度提高發熱病人收治率、治癒率，降低感染率、病亡率。

六、所有社區（居民點）一律實行全封閉管理。除醫護人員、抗疫工作人員和水電油氣、通訊網路、糧食蔬菜、醫藥物資、環衛等基本民生保障從業人員之外，其他居民一律不得擅自進出社區（居民點）。

七、所有車輛一律從嚴管控。除醫護人員和救護用車、抗疫工作車輛，運輸醫療救護物資和居民生活必需品的貨車、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛之外，其它車輛一律禁止通行。

八、所有社區（居民點）居民基本生活必需物資由街道（鄉鎮）及社區（村）居委會組織配送，急需物品實行代購服務。

九、所有社區（居民點）、醫院和隔離點醫療廢棄物和生活垃圾都必須分類收集處置，切實做到日產日清。

十、所有黨員幹部居民必須無條件服從居住地社區（村）統一領導和調度，積極主動參與防疫工作。

十一、所有街道（鄉鎮）及社區（村）實行最嚴格、最管用的管控措施，公安機關對強行沖闖社區、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律依法採取強制措施。

十二、按照屬地負責的總要求，誰的事誰負責，誰分管誰負責，誰出事誰負責，嚴肅追責問責。

十三、本通告自2020年2月14日17:00執行，原則上以14天為一週期，視疫情防控效果予以提前解除或持續實施。

▲《關於孝感市域範圍內全面升級防治管控措施的緊急命令（15號令）》。（圖／孝感市人民政府官網）