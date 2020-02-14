人在湖北不代表生化武器！50多位家屬赴陸委會陳情...三訴求盼包機成行

▲50多位滯留武漢台灣民眾家屬赴陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／台北報導

受到新冠肺炎疫情以及兩岸政治角力，滯留大陸湖北省900多人迄今仍無法包機返台，50多位家屬今（14日）下午前往中央辦公大樓向陸委會遞交陳情書。自救會家屬代表武先生表示，「人在湖北不代表是生化武器，請不要用異樣眼光看待自己的國人 ，請陸委會不要推卸責任，煽動偏見和歧視。」

湖北武漢上月23日緊急宣布封城，圍堵新冠肺炎疫情擴散，除了當地民眾無法進出，許多台商、台幹、台青、台生甚至是返鄉探親的陸配也都因封城遭受波及。原本以為首架包機飛回台灣後，很快就會有第二批、第三批，不過，兩岸政治角力以及防疫考量，迄今仍有900多人滯留在當地。

自救會家屬代表武先生表示，自己的太太在過年期間帶著小孩返鄉探親，沒想到遇到封城，迄今人都還留在當地。陳情活動上，站在武先生背後的，則是將近50名家屬，他們一起高呼口號「我要回家」、「對抗的是病毒、不是人」，希望政府盡快同意包機接回他們的親人。

▲家屬在陳情書中提出三項訴求。（圖／記者屠惠剛攝）

武先生指出，現場家屬透過陳情書表達三點訴求，首先，對於名單爭議，這些家屬一直不清楚事實是什麼？請陸委會公佈官方對話及相關資訊澄清。由於湖北省台辦已公布老、弱、婦、孺佔比，呼籲陸委會也公布返台名單中老、弱、婦、孺佔比。

第二，國際上沒有一個國家拒絕自己的家人回家，「我們對抗的是病毒，而不是人，這是人權問題」。另，根據大法官釋字558號解釋，「人民為構成國家要素之一，從而國家不得將國民排斥於國家疆域之外。於台灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國，無待許可」呼籲陸委會不要用防疫問題當作違憲藉口。

第三、陸委會每天接到家屬電話聯繫，壓力很大，卻遲遲不肯提供回家時間表，「是否真有意安排台人回家，還是藉故拖延，陸委會如果無能力處理，應該換有能力的人來處理。」

面對家屬陳情，陸委會則派出法政處專門委員洪志清受理。至於包機返台最新進度，根陸委會副主委邱垂正13日在例行記者會上重申，包機後續處理有3項原則，必須提升防檢疫工作確實度，優先人員名單必須與我方協商並達成一致，以及我方先做好隔離醫療處所的充分準備，兼顧整體防疫需求，確保返台人員能夠得到妥適照顧。