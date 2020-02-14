　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神巧合！韓作家出書談病毒威脅　中文版上市後「武漢封城」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼韓作家金琸桓出書《我要活下去》談病毒威脅，中文版上市後「武漢封城」。（圖／時報出版提供）

▲韓作家金琸桓出書《我要活下去》談病毒威脅，中文版上市後「武漢封城」。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

韓國「世越號文學」作家金琸桓1月底在台灣推出新作《我要活下去》，雖然是根據韓國MERS風暴真人真事改變，但提到人們面對病毒的威脅、無知、歧視等，中文版在1月22日上市沒多久，新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，武漢更宣布封城，這些驚人巧合也讓作者本身相當震撼，他也強調「傳染病的擴散絕不是個人的錯誤，而是系統出現了問題。」

在2018年9月8日時，《我要活下去》韓文版出版的前夕，韓國再度發現MERS確診病例，所幸很快獲得控制。而中文版在1月22日上市沒多久，新冠肺炎(COVID-19)疫情開始延燒，原訂2月訪台參與台北國際書展的他，也暫時取消，期待5越能與讀者相見。

請繼續往下閱讀...

面對這些驚人的巧合，金琸桓隔海表示，「不管是偶然，還是必然，都是令人感到遺憾。正如《我要活下去》書中提到，任何時候冠狀病毒引發的傳染病都會再次出現。通過航空網在一瞬間就會把傳染病變成整個地球。但我怎麼也沒有想到，此時此刻會發生新型冠狀病毒的事態。」

金琸桓強調，傳染病是不分國籍種族的，所以身為地球的一份子，應該跨越國界，一同攜手消除傳染病，鼓勵所有人勇於面對眼前困境。

▲▼韓作家金琸桓出書《我要活下去》談病毒威脅，中文版上市後「武漢封城」。（圖／時報出版提供）

▲《我要活下去》談病毒威脅。（圖／時報出版提供）

在《我要活下去》中，金琸桓以細膩的文字打破冰冷的數字，重新描繪出一個個生命的容貌，「必須找回人，而非數字。」書中感染者面對政府官僚、標準僵化，喪失黃金治療時機，那種無力的反抗令人同情；而社會彌漫著「無知、恐懼」的病毒，在痊癒者背上貼著各種排擠與歧視的標籤，比MERS病毒更無法抵抗。

金琸桓談及當時尋找MERS受害者的困難，由於受害者們普遍無法信任媒體，受訪意願極低，「這些受害者無法信任媒體提的條件。他們說，如果網友要肉搜，就沒有能隱瞞的事。誰都不想再次被貼上MERS病人的標籤。」可以想見當時社會的歧視更甚於MERS病毒的可怕。

而出版社也提到，現實世界就如同小說的翻版一樣，新冠肺炎延燒，人們的歧視也跟著高漲，各地歧視亞裔的新聞不斷，即便同文同種的同胞也不遑多讓，爭搶物資、網路肉搜被害者、抗議確診者進駐社區隔離治療⋯等，對金琸桓而言，歷史彷彿不斷重演。

他說，「就如同在中世紀的歐洲黑死病猖獗，人們對於傳染病的恐懼，最終演變成了針對個人的憎惡。特別是那些感染了傳染病的受害者，他們的人權受到了嚴重的侵犯。」

▲▼韓作家金琸桓出書《我要活下去》談病毒威脅，中文版上市後「武漢封城」。（圖／時報出版提供）

▲金琸桓強調，「傳染病的擴散絕不是個人的錯誤，而是系統出現了問題。」（圖／時報出版提供）

他也強調，「傳染病的擴散絕不是個人的錯誤，而是系統出現了問題。此時，世界各國應該撇去無謂的爭議，跨國境的合作才是最重要的。」特別是這次的新型冠狀病毒前所未見，他期盼中國、韓國、日本、台灣和泰國等亞洲國家，必須做到儘快共享信息，共抗病毒威脅。

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」

快訊／台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰

指揮中心證實：2診所「3醫師」治過確診病患後被隔離

肺炎都是磁場變化？　中華中正黨：聽「少龍」正版的歌才有效

菲律賓撤禁令！長榮暫不調3航班、華航馬尼拉線正常飛行

菲律賓取消對台禁令！「苦主」星宇航空：宿霧航線仍延至7/1開航

減肥藥沛麗婷疑有致癌風險　 食藥署宣布即起暫停使用

衛武營獨家首演！人鳥友誼「療癒系親子劇」　探討氣候變遷+難民議題

代售口罩「有功無賞、打破要賠」　健保藥局藥師好無奈！

口罩購買實名制第2輪開始　社區健保藥局藥師身心俱疲

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」

快訊／台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰

指揮中心證實：2診所「3醫師」治過確診病患後被隔離

肺炎都是磁場變化？　中華中正黨：聽「少龍」正版的歌才有效

菲律賓撤禁令！長榮暫不調3航班、華航馬尼拉線正常飛行

菲律賓取消對台禁令！「苦主」星宇航空：宿霧航線仍延至7/1開航

減肥藥沛麗婷疑有致癌風險　 食藥署宣布即起暫停使用

衛武營獨家首演！人鳥友誼「療癒系親子劇」　探討氣候變遷+難民議題

代售口罩「有功無賞、打破要賠」　健保藥局藥師好無奈！

口罩購買實名制第2輪開始　社區健保藥局藥師身心俱疲

快訊／西門町家樂福驚傳自殘！男子血濺家電區　刀割口腔、頸部

林哲熹夜闖女鬼橋　肩上多出重量「崩潰跑整晚」

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

日本列「第一級旅遊警示」　網爆退票潮

急診醫：最近別去這2國旅遊

減肥藥物沛麗婷「致癌風險」暫停使用

急診女醫田知學：我所認識的陳時中

50家口罩小廠沒被徵收？　網抖暗黑真相

玩健身環大冒險30分鐘　他後悔：廣告不實

新冠肺炎日本34確診　指揮中心一級旅遊警示

春意濃！今明天氣暖熱

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

「口罩可以戴5天」　2天敵一碰失效

更多熱門

相關新聞

50多人赴陸委會陳情 盼包機成行

50多人赴陸委會陳情 盼包機成行

受到新冠肺炎疫情以及兩岸政治角力，滯留大陸湖北省900多人迄今仍無法包機返台，50多位家屬今（14日）下午前往中央辦公大樓向陸委會遞交陳情書。自救會家屬代表武先生表示，「人在湖北不代表是生化武器，請不要用異樣眼光看待自己的國人 ，請陸委會不要推卸責任，煽動偏見和歧視。」

陸外交部記者會改流程 耿爽：感受一下朋友間的「患難真情」

陸外交部記者會改流程 耿爽：感受一下朋友間的「患難真情」

湖北孝感「全封閉管理」　物資統一配送

湖北孝感「全封閉管理」　物資統一配送

血漿治療法　上海6痊癒者願捐獻

血漿治療法　上海6痊癒者願捐獻

岱宇中國大陸嘉興廠正式復工　3月復工率有望逐步回升至7成

岱宇中國大陸嘉興廠正式復工　3月復工率有望逐步回升至7成

關鍵字：

金琸桓時報出版我要活下去MERS新冠肺炎新型冠狀病毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

「肺炎1號」藥方正式公佈

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面