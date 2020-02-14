神巧合！韓作家出書談病毒威脅　中文版上市後「武漢封城」

▲韓作家金琸桓出書《我要活下去》談病毒威脅，中文版上市後「武漢封城」。（圖／時報出版提供）

記者林育綾／綜合報導

韓國「世越號文學」作家金琸桓1月底在台灣推出新作《我要活下去》，雖然是根據韓國MERS風暴真人真事改變，但提到人們面對病毒的威脅、無知、歧視等，中文版在1月22日上市沒多久，新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，武漢更宣布封城，這些驚人巧合也讓作者本身相當震撼，他也強調「傳染病的擴散絕不是個人的錯誤，而是系統出現了問題。」

在2018年9月8日時，《我要活下去》韓文版出版的前夕，韓國再度發現MERS確診病例，所幸很快獲得控制。而中文版在1月22日上市沒多久，新冠肺炎(COVID-19)疫情開始延燒，原訂2月訪台參與台北國際書展的他，也暫時取消，期待5越能與讀者相見。

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面對這些驚人的巧合，金琸桓隔海表示，「不管是偶然，還是必然，都是令人感到遺憾。正如《我要活下去》書中提到，任何時候冠狀病毒引發的傳染病都會再次出現。通過航空網在一瞬間就會把傳染病變成整個地球。但我怎麼也沒有想到，此時此刻會發生新型冠狀病毒的事態。」

金琸桓強調，傳染病是不分國籍種族的，所以身為地球的一份子，應該跨越國界，一同攜手消除傳染病，鼓勵所有人勇於面對眼前困境。

▲《我要活下去》談病毒威脅。（圖／時報出版提供）

在《我要活下去》中，金琸桓以細膩的文字打破冰冷的數字，重新描繪出一個個生命的容貌，「必須找回人，而非數字。」書中感染者面對政府官僚、標準僵化，喪失黃金治療時機，那種無力的反抗令人同情；而社會彌漫著「無知、恐懼」的病毒，在痊癒者背上貼著各種排擠與歧視的標籤，比MERS病毒更無法抵抗。

金琸桓談及當時尋找MERS受害者的困難，由於受害者們普遍無法信任媒體，受訪意願極低，「這些受害者無法信任媒體提的條件。他們說，如果網友要肉搜，就沒有能隱瞞的事。誰都不想再次被貼上MERS病人的標籤。」可以想見當時社會的歧視更甚於MERS病毒的可怕。

而出版社也提到，現實世界就如同小說的翻版一樣，新冠肺炎延燒，人們的歧視也跟著高漲，各地歧視亞裔的新聞不斷，即便同文同種的同胞也不遑多讓，爭搶物資、網路肉搜被害者、抗議確診者進駐社區隔離治療⋯等，對金琸桓而言，歷史彷彿不斷重演。

他說，「就如同在中世紀的歐洲黑死病猖獗，人們對於傳染病的恐懼，最終演變成了針對個人的憎惡。特別是那些感染了傳染病的受害者，他們的人權受到了嚴重的侵犯。」

▲金琸桓強調，「傳染病的擴散絕不是個人的錯誤，而是系統出現了問題。」（圖／時報出版提供）

他也強調，「傳染病的擴散絕不是個人的錯誤，而是系統出現了問題。此時，世界各國應該撇去無謂的爭議，跨國境的合作才是最重要的。」特別是這次的新型冠狀病毒前所未見，他期盼中國、韓國、日本、台灣和泰國等亞洲國家，必須做到儘快共享信息，共抗病毒威脅。