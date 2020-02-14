大陸1716位醫護確診…6人不幸病亡！「痊癒者血漿」能殺新冠病毒

▲大陸醫務人員新冠肺炎確診病例1716例。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，目前已造成大陸63749例確診、1487人死亡。大陸國家衛生健康委副主任曾益新14日下午14時透露，截至2月11日24時，大陸醫務人員新冠肺炎確診病例1716例，占比3.8%；其中有6人不幸死亡，占死亡病例的0.4%。

截至13日24時為止，湖北新增確診4823例、116死，累計51986例，中國大陸目前確診共63749例、1487人死亡。有專家提醒，新冠病毒傳染性極強，比17年前的SARS傳染性強太多，不可輕忽。

據湖北省衛生健康委員會網站消息，截至13日24時為止，湖北省新增新冠肺炎病例4823例（含臨床診斷病例3095例）、病亡116例，累計51986例（含臨床診斷病例15384例），目前仍在院治療36719例，其中，重症7593例、危重症1685例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例6169人，當日排除3689人，集中隔離5352人。累計追蹤密切接觸者166818人，尚在接受醫學觀察77685人。

▲痊癒者血漿能殺新冠病毒。（圖／路透社）

中央指導組醫療救治組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉13日指出，新冠肺炎與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相比，前者呼吸衰竭的速度更快，救治的難度更大。醫學研究網站「medRxiv」最新報告指出，在最原始無防護措施情況下，染病患者平均會傳染給3.77人，個案死亡率（CFR）3.06％，而60歲以上的老人通常會在診斷結果延遲下，有更高的個案死亡率。

此外，中國生物13日晚間表示，實驗證明，此次新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，值得注意的是，他們已經用康復者的特異血漿臨床治療11例危重病患，且效果顯著。