小孩天真問「媽媽，裡面還有好多屍體」　37秒影片曝光掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情截至14日凌晨2時45分的統計資料，已有5萬9907例確診。近日網路上流傳一段37秒的影片，只見身穿防護衣的人員將一具遺體抬上車，這一幕剛好被住在社區裡的孩童看見，忍不住驚呼「媽媽，裡面還有好多屍體」，短短一句話卻掀起網友正反意見熱議。

影片中，身穿防護衣的3名工作人員，抬著一具遺體走向停在社區小路的車輛，裝載完畢後一度還關不上後車門，只好再度開門進去「喬一喬」位置。而拍攝影片的人似乎是同個社區的住戶，目睹這一幕的孩童在一旁喊著，「媽媽，裡面還有好多屍體，媽媽、媽媽，裡面好多屍體！那個車裡面、車裡面」，另一名女子則回應，「看到了、看到了，媽媽看到了，兩個」。

▲上傳影片者的推特全文。（圖／翻攝自推特／@myimaskid）

這段驚悚的被人上傳至推特，掀起許多網友熱議，有人猜測影片中的地點可能是武漢的某個社區，「孩子還不會說謊」、「多到車門都關不上」、「家長也是，幹嘛讓小孩子看這個」。

但也有不少網友認為，影片內容既不合理也無法求證，難以辨別真偽，還是不要太相信比較好，「這一看就不是小孩子會說的話，拜託有點判斷力吧」、「這個有點扯，從拍攝者來說，遠的聲音收不到，近的看不清楚」。還有另一名網友推測，或許死者並不是因為疫情喪命，只是因為現在人手不足，才會集中一起送走。