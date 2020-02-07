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疫情關鍵期勤洗手、戴口罩！自保再一招：外出衣物「徹底洗淨」

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▲非常時期出入人多或有人感冒的場所記得戴上口罩，回家也要立刻換下衣物清洗。（示意圖／123RF）

消費中心／綜合報導

近期武漢肺炎疫情持續擴大，全台高中以下學生已正式宣布停課至2月底，由於這波疫情情勢尚未明朗，民眾狂掀口罩、酒精搶購潮求自保。其實在政府、醫界與民眾的共同努力之下，台灣疫情控制成效佳，大家不必太過恐慌，只要把握「密閉空間戴口罩、勤洗手、少去人多的公共場所」等防疫重點，更不要忘記在回家後將身上的衣物換下並「徹底洗淨」，全家人便可以輕鬆多一層防護。

疫情風聲鶴唳　清潔、抗菌成自保關鍵

想要避免感染，除了在密閉空間、醫院等人多的地方要戴口罩、勤洗手並消毒，也要盡可能減少出入公共場所，並與咳嗽症狀的人保持距離。即使戴了口罩，還是有機會「摸到」病毒，間接在碰觸臉、身體時提升感染風險，因此最好要勤洗手且減少觸摸口、鼻、臉部；在吃東西前一定要先消毒手部、並針對手機、領口、袖口等處以酒精消毒、不要急著擦掉，稍待酒精揮發作用，更能確保抗菌效果。做好這些衛生管理和環境管理，就無需太過擔心，也不用囤貨口罩，記得把口罩讓給第一線的醫護人員和需要的人！

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生,酒精,殺菌,75%酒精。（圖／記者周宸亘攝）

▲用酒精消毒不要立刻擦掉，靜待揮發才算發揮效用。（圖／記者周宸亘攝）

然而，很多人忽略了身上的衣物更是大面積接觸髒空氣的一大關鍵，尤其若進出人多的場所、有人感冒的密閉空間，或者診所、醫院等，最好回家後要立刻換下衣物，並且立刻清洗，以免成為全家人的健康漏洞。另外，儘管目前延後開學，未來小朋友開學之後，最好也應天天換洗最外層的衣物，擔心在非常時期一般洗衣精「不給力」嗎？非常時期可以準備抗菌洗衣精，許多家庭使用日本ARIEL深層抗菌洗衣精，為全家人建立多一道防護。

▲▼ARIEL深層抗菌洗衣精，洗衣膠囊。（圖／資料照）

▲ARIEL深層抗菌洗衣精成為非常時期神隊友。（圖／品牌提供）

日本熱銷No.1神隊友！洗衣用ARIEL深層抗菌全家更安心

ARIEL深受日本主婦喜愛，根據品牌統計已連續6年銷售No.1、回購率高達9成以上，產品也因可深層抗菌、去除異味細菌、告別衣物洗後悶臭味，而深受好評，不僅洗衣潔淨力令人讚嘆，加入洗衣機同時可兼顧洗衣槽防霉，從根本防護更安心。而且深層抗菌洗衣精還有出洗衣膠囊，一顆輕鬆解決三大洗衣煩惱。

在大家提高衛生警覺的時刻，做好自保關鍵之外，更要注意衣物衛生，別把細菌帶回家！日本ARIEL抗菌科技，守護全家人健康，幫衣物做好深層抗菌，多一層防護更安心！

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